Muore travolto dalla sua auto | 41enne nel pescarese

Pescara - agricoltore Muore travolto dalla sua motozappa a Montesilvano : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina in provincia di Pescara, precisamente a Montesilvano, dove un agricoltore del posto di 69 anni, Ambrogio Adelmo Sciullo, è morto a causa delle gravi lesioni riportate in seguito ad un incidente occorso mentre stava arando il terreno con la sua motozappa. Il mezzo meccanico infatti lo avrebbe travolto all'improvviso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il 69enne avrebbe perso ...

Travolto e ucciso in bici - Salvatore Muore a 17 anni : la fidanzata ha sentito tutto al telefono : Stava parlano al telefono con la sua fidanzata mentre tornava a casa in bici dopo una serata trascorsa con gli amici per la Notte bianca quando è stato Travolto mortalmente da un'auto all'altezza di un incrocio. È il dettaglio ancora più drammatico della morte di Salvatore Serpentino, il ragazzo di 17 anni che ha perso la vita in un terribile incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Sesso di Reggio Emilia. Come racconta il ...

Salvatore Muore a 17 anni! Travolto da una Mercedes mentre torna a casa dalla Notte Bianca : Aveva solo 17 anni Salvatore Serpentino, il ragazzo investito e ucciso intorno alle 2 e 30 della scorsa Notte mentre pedalava in sella alla sua bicicletta all'incrocio tra via Grisendi e via Gonzaga a Sesso, nel comune di Reggio Emilia. A travolgerlo, mentre stava tornando a casa dopo una serata in compagnia dei suoi amici, è stata una Mercedes. Il giovane aveva trascorso la serata a Cadelbosco Sopra dove si è svolta la Notte Bianca. Sul posto, ...

Incidente nel Milanese : cade dalla moto e viene travolto da un'auto - Muore un 26enne : Tremendo Incidente nel Milanese, e più precisamente sulla Strada Statale 121, dove un giovane di soli ventisei anni ha perso la vita mentre si trovava in sella alla sua moto. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri a Carugate, nel Milanese, intorno alle ore 6.30: Vincenzo Restivo, appena ventisei anni e una marea di sogni nel cassetto da realizzare, si stava recando come di consueto a lavoro, attraversando la trafficata Strada Statale ...

Tragedia sul lavoro - Travolto da travi di legno - Muore 56enne a San Salvo : Chieti - È stato Travolto dalle travi di legno che si sono sganciate da una autogrù, Gabriele Scarano, 56 anni, di Trivento (Campobasso), titolare di un'impresa edile che stava lavorando in un cantiere in via Leonardo da Vinci, nel centro abitato di San Salvo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Da un camion alcuni operai stavano scaricando il materiale da utilizzare per la copertura di un tetto al quarto piano di ...

Tragedia nei campi - 75enne Muore travolto dal trattore : Chieti - Un incidente con il trattore è costato la vita a Valentino D’Aloisio, 75 anni, pensionato di Liscia (CH), l'incidente è accaduto in contrada Caduna a Liscia, sulla strada che dal paese porta a Roccaspinalveti. All'incidente ha assistito impotente la moglie dell'uomo che non ha potuto far altro che allertare i soccorsi. Un’ambulanza del 118 è giunta dall’ospedale di Gissina i sanitari non hanno potuto far ...

Calabria - operaio Muore dopo essere stato travolto da un cavo : Un operaio è deceduto poche ore fa in Calabria, mentre stava svolgendo alcune operazioni di alaggio di un’imbarcazione da diporto. La dinamica di quanto accaduto non è stata ancora ben chiarita, ma sembrerebbe che l'uomo sia stato colpito da un cavo di una gru che lo avrebbe ucciso sul colpo. I tentativi di riuscire a rianimarlo, da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto, sono stati tutti inutili. Gli inquirenti stanno cercando di ...

Roma - manager del car-sharing Muore travolto da una moto dopo 3 mesi di agonia : Credeva fortemente in un nuovo concetto di mobilità per Roma, a basso impatto ambientale, con meno auto e motori inquinanti in strada, meglio se condivisi proprio per snellire il traffico e la...

Bergamo : carabiniere 41enne Muore travolto da un'auto al posto di blocco : Tragedia a Terno d'Isola (comune alle porte di Bergamo). Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno, un carabiniere impegnato in un posto di blocco è stato travolto ed ucciso da un'utilitaria che non si è fermata all'alt. La vittima è l'appuntato Emanuele Anzini, di soli 41 anni. Le forze dell'ordine hanno già arrestato l'investitore. Pare che l'uomo, un 34enne, fosse alla guida in stato d'ebbrezza. Il dramma Ieri notte, l'appuntato Emanuele ...

Travolto a posto di blocco - Muore carabiniere : Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Un carabiniere di 41 anni è morto la scorsa notte a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, Travolto da un’auto. Il militare stava effettuando un posto di blocco in via Albisetti, quando, poco prima delle 3, è stato investito da un’auto e trascinato per decine di metri.

Travolto da un'auto durante un posto di blocco - Muore giovane carabiniere di Sulmona : L'Aquila - Un carabiniere è stato Travolto e ucciso la notte scorsa da un'auto a un posto di controllo. L'episodio poco prima delle 3, a Terno d'Isola (Bergamo). Vittima un appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno, Emanuele Anzini, 41 anni, nato a Sulmona (L'Aquila), padre di una bimba che vive in Abruzzo. Un'utilitaria lo ha trascinato per una cinquantina di metri: è morto sul colpo. Al volante un cuoco ...

Cesena - travolto da un’auto mentre cammina con la fidanzata : Andrea Muore a 26 anni : Andrea Fiorellini, ragioniere di 26 anni di Piavola, è la vittima dell'incidente verificatosi ieri sulla provinciale 29 a Mercato Saraceno, in provincia di Cesena: è stato travolto da un'auto mentre camminava mano nella mano con la fidanzata, rimasta illesa. Sotto choc la comunità locale. Il sindaco Monica Rossi: "Sono sconvolta".