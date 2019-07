L' unica dipendente è in luna di miele | il Comune di Carrega Ligure chiude per

tgcom24.mediaset

(Di martedì 9 luglio 2019) Dal 10 al 25 luglio gli uffici del municipio in provincia di Alessandria saranno aperti solo per quattro giorni a orari ridotti. Sindaco e assessori agli sportelli

