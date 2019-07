LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 9 luglio Le due semifinali sono Serena

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31 Si conclude qui la nostra, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 18.28 A 33 anni Barbora Strycova conquista la sua prima semifinale in uno Slam! Battuta Johanna Konta 7-6 6-1! Ora se la vedrà conWilliams! 18.24 Konta perde il servizio essendosi trovata in vantaggio per 40-0, 5-1 Strycova che va a servire per il match. 18.16 Con un nastro beffardo su un passante di rovescio Strycova tiene il servizio a 30, 4-1 per lei. 18.11 Anche Konta tiene il servizio a 15, 3-1 Strycova. 18.07 3-0 Strycova che tiene il servizio a 15, Konta infila un errore dietro l’altro. 18.04 Sbaglia il rovescio sulla seconda palla break Konta, 2-0 Strycova! 18.03 Subito tre palle break per Strycova! 18.00 Strycova tiene il primo servizio del secondo set a 30. 17.55 SET STRYCOVA!!!! La ceca vince la prima ...

