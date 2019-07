Gigi Buffon “sirenetto” al mare in Versilia

Juventus - UFFICIALE : Buffon atto secondo! “Bentornato a casa - Gigi” : Buffon Juventus- La Juventus ha ufficializzato il ritorno a casa di Gigi Buffon. Dopo le visite mediche di questa mattina, i bianconeri hanno comunicato l’ufficialità dell’operazione. Buffon Juventus, UFFICIALE: ecco il comunicato del club Dopo un anno di lontananza da Torino, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020. Era il […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: Buffon atto secondo! ...

Mercato Juventus - il 'Gigi-day' : Buffon è tornato : Tutto pronto in casa Juventus per il ritorno in squadra dell’ex portiere Gigi Buffon. Sembra strano ma sta succedendo davvero: il numero 1, campione del mondo, Buffon sta effettuando le visite mediche presso il J-medical, ed è pronto a riabbracciare tutto il popolo juventino dopo un solo anno passato con il PSG dello sceicco Nasser Ghanim Al-Khelaïfi. Già dalle prime ore di questa mattina, giovedì 4 luglio, centinaia di tifosi erano pronti ad ...

Gigi Buffon torna alla Juve - primo giorno di visite mediche : La parata più bellaIl mega gelatoIl diploma taroccoUn'altra strepitosa parataIl numero 88La maglia di SupermanLa frittatonaL'attaccamento alla magliaLa sigarettinaParata da «quasi» Pallone d'OroLa love storyLa love story bisUn balzo senza tempoIl gol/non golL'esultanzaIl miracolo inutileLa crisi depressivaLa fedeLa sfuriataLe lacrimeÈ fatta. Dopo una stagione al Paris Saint Germain Gigi Buffon è tornato al suo primo grande amore: la Juventus. Il ...

Leopoldo Mattia è cresciuto! Com’è diventato il figlio di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon : A 41 anni Gianluigi Buffon, per tutti Gigi, torna in bianconero dopo una stagione al Psg, con un contratto di un anno a circa due milioni di euro a stagione, bonus esclusi. E con nessun vincolo o garanzie di presenze, un particolare che non nessuno avrebbe accettato, né il club né lui, invecchiato ma pur sempre orgoglioso.\\ Del resto, è venuto soprattutto per far collante dello spogliatoio ed essere un fantastico numero due, dopo una vita da ...

Juventus - il ritorno di Buffon : visite mediche per Gigi [FOTO e VIDEO] : ritorno al passato. A sorpresa Gigi Buffon è nuovamente il portiere della Juventus. L’estremo difensore ha interrotto la non entusiasmante esperienza con la maglia del Psg e adesso ha deciso di tornare a casa. Tanti gli obiettivi per Gigi, superare qualche record ma soprattutto essere un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio e poi provare a vincere la tanto cercata Champions League anche se non da protagonista. ...

Juventus - il ritorno di Gigi Buffon? Fabrizio Biasin : cosa c'è dietro - cosa cambia per Maurizio Sarri : La prima cosa che ci viene da dire su Gigi Buffon che torna alla Juventus (pochissimi dubbi al riguardo) è che sono fattacci suoi. Cioè, ci sono un sacco di informatori, esperti, amici e nemici che insistono - oggi come un anno fa - con la tiritera («Ma perché Buffon non la smette?») e non si rendon

Buffon Juventus - l’agente rivela : “Gigi a Torino? Se Perin dovesse partire…” : Buffon Juventus – Da ieri sera ormai si parla di un clamoroso ritorno di Gigi Buffon alla Juventus. A chiarire la situazione ci ha pensato Silvano Martina, agente dell’estremo difensore, che ai microfoni di ‘Sportmediaset’ ha ammesso la possibilità di tornare a Torino. Leggi anche: De Ligt Juventus, si sblocca la trattativa: no al Barcellona, accordo imminente con […] More

Passione in barca per Gigi Buffon e la D’Amico! La pancia piatta di Ilaria smentisce la gravidanza : Coccole al sole per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. L’ex portiere della Juventus e della nazionale di calcio italiana e la giornalista sportiva si stanno godendo l’estate ormai ufficialmente cominciata. I paparazzi del settimanale Chi hanno fotografato i due in barca tra l’isola d’Elba e l’Argentario. Stando agli scatti, i due sembrerebbero essere da soli. Nelle foto non compaiono né i figli nati dalle precedenti storie d’amore nè il piccolo ...

Gigi Buffon - il ritorno alla Juventus divide i tifosi : anche molte critiche : Gianluigi Buffon è vicino a un clamoroso ritorno alla Juventus. Gli esperti di calciomercato parlano di accordo in dirittura d’arrivo. Il club bianconero avrebbe offerto al portiere, attualmente senza squadra, un posto come vice-Szczesny per un anno. Un’operazione che avrebbe dell'impensabile: solo