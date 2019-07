Come baciare il tuo lui per accendere la passione

dilei

(Di martedì 9 luglio 2019) Perlanon serve molto, basta anche un solo semplice bacio.il partner nel modo giusto consente non solo di rilasciare endorfine, migliorando l’umore di entrambi, ma anche di stimolare il desiderio. Per nostra fortuna esistono moltissimi tipi di baci, da usare a seconda del momento e dici sentiamo. Il bacio più apprezzato dagli uomini è senza dubbio quello alla francese. Le lingue che si intrecciano, il piacere che aumenta e l’intimità che si crea sono l’ideale per creare feeling ela. Il segreto per rendere ancora tutto più eccitante? Baciatelo quando meno se lo aspetta e soprattutto in un momento in cui, a causa del poco tempo, non si potrà andare oltre quel bacio. Ad esempio quando sta per uscire di casa per andare a lavorare attiratelo a voi e baciatelo con ardore. Il bacio alla francese gli farà girare la testa e ...

