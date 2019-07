Appello Raggi a cittadini | aiutateci in piano serio per differenziata

romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma – “Ringrazio tutti gli impianti e i Comuni del Lazio che in questi giorni supporteranno questa raccolta straordinaria. Chiedo a tutti ida qui in avanti di aiutarci in undi raccoltaperche’ solo in questo modo possiamo iniziare ad abbassare e ad abbattere la quota dell’indifferenziato, che e’ la frazione in assoluto che ci crea piu’ problemi, non solo ma e’ quella che va a finire agli inceneritori e alle discariche e che non consente un riutilizzo bloccando il ciclo dei rifiuti in senso virtuoso”. È l’ai romani della sindaca della Capitale, Virginia, dopo il tavolo al ministero dell’Ambiente sull’emergenza Rifiuti a Roma col ministro Sergio Costa e il governatore della Regione, Nicola Zingaretti. “Nelle prossime settimane- ha concluso- aumenteremo le aree ...

MimidiRosa1 : RT @LauraGio_75: @ValeMameli @axw1975 @virginiaraggi Lo pretendo anch’io, ecco perché voglio fare un appello a @luigidimaio! BASTA LASCIARE… - SimonaSr29 : RT @carladiveroli: È di oggi l’appello dell’#AMA ai romani: “Roma in crisi: dovete produrre meno rifiuti” Ma che davvero? Quindi stiamo pag… - MarioMalangone : RT @GastoneVaccari4: -