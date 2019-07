Wimbledon – Svitolina in scioltezza contro Martic | staccato il pass per i quarti

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - spicca Berrettini-Federer. Barty fuori - Svitolina vittoriosa. In campo Nadal e Serena Williams : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Fabbiano perde in tre set con Verdasco - fuori Wozniacki - avanti Svitolina e Raonic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata Wimbledon 2019. Cominciano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Thomas Fabbiano va a caccia di un sogno contro Fernando Verdasco. Il pugliese cerca la prima qualificazione della sua carriera negli ottavi di finale di uno Slam e per raggiungere la seconda settimana ai Championships servirà superare il veterano ...

Wimbledon – Elina Svitolina rispetta il pronostico - l’ucraina stende Maria Sakkari e accede agli ottavi : La numero 8 del ranking WTA stende in tre set l’avversaria greca, staccando così il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon Elina Svitolina è la seconda giocatrice a qualificarsi per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, battendo in tre set la greca Sakkari. Match complicato per l’ucraina, che suda le proverbiali sette camicie per accedere al turno successivo. Dopo un primo set dominato, la Svitolina perde il ...

Wimbledon – Infortunio per Margarita Gasparyan - la russa si ritira in lacrime : Elina Svitolina al terzo turno : Maragarita Gasparyan costretta al ritiro nei 32esimi di finale di Wimbledon: la tennista russa non riesce a chiudere il match contro Svitolina che accede ai 16esimi del torneo Un’immagine che spezza il cuore. Non c’è altro modo di descrivere le lacrime e l’espressione sul volto di Margarota Gasparyan costretta a ritirarsi ai 32esimi di finale di Wimbledon. Avanti di un set (5-7) su Elina Svitolina, numero 8 WTA, la giovane tennista russa è ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Wawrinka e Svitolina indietro di un set. Più avanti Fabbiano e Seppi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...