Una messa dedicata a Carola Rackete | Centinaio Lega irritato | “È una pagliacciata”

Sea Watch - a Pavia Una messa per Carola Rackete. Il ministro Centinaio bombarda : "Pagliacciate" : Una messa "per Carola Rackete e tutte le donne di coraggio che mettono la Legge di Dio prima della legge degli uomini". L'iniziativa di don Roberto Beretta, parroco di Pieve Porto Morone (Pavia) non va giù a Gian Marco Centinaio, ministro dell'Agricoltura, leghista e pavese: "Siamo in un paese liber

Bjorn Borg - ex marito Loredana Bertè/ Il figlio Leo è Una giovane promessa del tennis : Bjorn Borg è l'ex marito di Loredana Bertè famoso tennista svedese. I due si sono conosciuti nel 1973, e la loro relazione è durata 19 anni.

Balotelli non smette mai di sorprendere : SuperMario perde Una scommessa clamorosa e risponde alle critiche sui social [VIDEO] : Un uomo si tuffa in mare con motorino: Balotelli perde scommessa da 2000 euro Incredibile ma vero: un uomo ha perso una sfida con Mario Balotelli e si è tuffato a mare a bordo di un motorino. Scene sorprendenti dai social dell’ex Inter e Milan: il calciatore italiano ha infatti postato sui social un video nel quale un uomo si è tuffato a mare col motorino. Un colpacci per Mario Balotelli, che perde così una scommessa da 2000 ...

Balotelli fa Una scommessa con un tifoso : tuffo in mare con lo scooter [VIDEO] : Si tuffa in mare con lo scooter e vince una scommessa fatta in precedenza con Mario Balotelli. E’ quanto accaduto a Napoli, con l’ex attaccante di Inter e Milan che avrebbe fatto una scommessa particolare con un signore: sul piatto 2000 euro a condizione che si buttasse in acqua con uno scooter. Detto, fatto. In un video che gira in rete, il signore in questione è salito sul mezzo e si è”tuffato” in acqua. Sempre in ...

Fa Una scommessa con Balotelli : duemila euro per buttarsi in mare con lo scooter - detto fatto : Si tuffa in mare con lo scooter e vince una scommessa fatta niente meno che con Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan. E’ accaduto oggi a Napoli, dove il calciatore ha messo sul piatto 2.000 euro a condizione che l’uomo appena conosciuto si buttasse in acqua con uno scooter. detto, fatto. In un video pubblicato da Balotelli nel proprio account Instagram, il signore in questione è salito sul mezzo e si è ...

Era Una brava commessa! L'ex datrice di lavoro di Emma Marrone : La signora Claudia, incalzata da alcune domande sul suo rapporto con Emma Marrone, ha rivelato alcuni dettagli sull'esperienza lavorativa della cantante. Emma Marrone trionfava nel 2009 con la vittoria della finale di Amici di Maria De Filippi, battendo l'avversaria Loredana Errore. Se per molti la vittoria del talent-show di Canale 5 avrebbe cambiato nel profondo la cantante salentina, per altri la Marrone sarebbe rimasta la ...

Meno tabacco nelle serie Netflix - la promessa dopo Una ricerca sulle serie più “fumose” - da Stranger Things a OITNB : "Fumare è dannoso e mostrarlo in modo positivo sullo schermo può influenzare negativamente i giovani": con questa considerazione la piattaforma ha annunciato che sarà mostrato Meno tabacco nelle serie Netflix, con una riduzione di sigarette, sigari e tutto quanto possa indurre lo spettatore a considerare il fumo Meno dannoso di quanto sia in realtà. La presa di posizione di Netflix è arrivata dopo la pubblicazione di una ricerca da parte di ...

Dzeko - messaggio alla Roma? Posta Una foto in compagnia di Perisic : Al centro di numerose voci che lo vorrebbero vicino all’Inter, Edin Dzeko ha pubblicato una foto che lo ritrae con il nerazzurro Ivan Perisic.“powered by Goal”Quello di Edin Dzeko è certamente uno dei nomi più caldi di questa sessione estiva di calciomercato. Il bomber bosniaco infatti, da settimane è accostato all’Inter e in più riprese la trattativa che dovrebbe portarlo a Milano è stata data come vicina alla conclusione.Nelle scorse ore, ...

Andreas Muller cambia look - capelli viola insieme al fratello per Una scommessa sul diploma : Andreas Muller colora i capelli di viola insieme al fratello Andrea per una scommessa: "Se passo con 70 te colori i capelli insieme a me Andre". E così è andata. Su Instagram, lo scatto che li ritrae insieme con il nuovo look è diventato virale in poche ore: più di 60mila like e centinaia di commenti, tutti positivi.Continua a leggere

Lamborghini a Sant’Agata Bolognese - Una scommessa vinta grazie a Renzi : Con l’apertura della nuova verniciatura hi-tech, che impiegherà 200 lavoratori, l’impianto di Sant’Agata Bolognese della Lamborghini si conferma un vero gioiello, unico nel suo genere.Una scommessa vinta grazie alla lungimiranza dell’azienda ma anche grazie all’impegno del Pd e dell’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi. Se non fosse stato per il Governo Renzi, questo impianto avrebbe visto ...

Fiorentina – Pradè e quel pensiero speciale per Astori : “quando me ne andai dalla Fiorentina mi chiamò e gli feci Una promessa” : Pradè dal cuore d’oro in conferenza stampa: i nuovo direttore sportivo della Fiorentina e quello speciale pensiero per Davide Astori Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione di Daniele Pradè, nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Il dirigente sportivo romano ha risposto a tutte le domande dei giornalisti, sbilanciandosi sul mercato e sulla squadra viola per la prossima stagione. LaPresse/Jennifer Lorenzini Non è ...

Adriana Volpe : «Ho ricevuto Una lettera di richiamo dalla Rai. Se non dovessi più lavorare - che messaggio darebbe?» : Adriana Volpe I rapporti tra Adriana Volpe e la Rai sono sempre più freddi. Dopo la notizia della mancata riconferma di Mezzogiorno in Famiglia, la conduttrice nelle scorse settimane aveva tuonato contro Carlo Freccero, colpevole di aver scelto di chiudere la trasmissione da lei condotta e di aver collezionato a suo dire una lunga serie di flop (non ultimo, qualche giorno fa, Woodstock – Rita racconta, alla luce del cui insuccesso la ...

Formula 1 – Ferrari - Una famiglia speciale : tutti uniti per Vettel - il messaggio d’auguri per Seb è unico [VIDEO] : Buon compleanno Seb! Da Maranello un video speciale d’auguri per Vettel Sebastian Vettel compie oggi 32 anni: il tedesco della Ferrari probabilmente trascorrerà questo giorno speciale in compagnia della sua famiglia, con la moglie Hannah, sposata in gran segreto dopo il weekend di gara del Canada, e le sue figlie. Intanto, da Maranello, non poteva mancare un regalo speciale per Seb: sui profili social del Team del Cavallino è stato ...

Formula 1 – Ferrari - Una famiglia speciale : tutti uniti per Vettel - il messaggio d’auguri per Seb è unico [VIDEO] : Buon compleanno Seb! Da Maranello un video speciale d’auguri per Vettel Sebastian Vettel compie oggi 32 anni: il tedesco della Ferrari probabilmente trascorrerà questo giorno speciale in compagnia della sua famiglia, con la moglie Hannah, sposata in gran segreto dopo il weekend di gara del Canada, e le sue figlie. Intanto, da Maranello, non poteva mancare un regalo speciale per Seb: sui profili social del Team del Cavallino è stato ...