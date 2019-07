Un super Saturno nel cielo di luglio! Il pianeta in opposizione sarà più vicino e luminoso

(Di lunedì 8 luglio 2019) A causa dei moti orbitali dei pianeti, ogni annosi trova in una condizione detta, è cioè opposto al Sole rispetto alla Terra. Si tratta del momento migliore per osservarlo, dato che il "Signore degli Anelli" è nel punto piùalla Terra e risulta più bello eraggiungerà l'alle 19:00 di martedì 9 luglio, tuttavia dall'Italia non potremo cogliere il momento esatto poiché ilcon gli anelli sorgerà nelorientale (a Sud Est) un po' dopo, circa alle 20:40 ora di Roma.perfettamente visibile ad occhio nudo, ma se si vorranno cogliere i dettagli dei suoi magnifici anelli è necessario dotarsi di uno strumento ad hoc. Il telescopio resta indubbiamente la scelta preferibile; se l'ottica dello strumento non è troppo “spinta”, si può accompagnare l'oculare con una buona lente di Barlow per ingrandire ulteriormente l'immagine. Dovrebbe essere possibile notare alcune sfumature dell'atmosfera e anche la divisione di Cassini, cioè lo spazio vuoto che separa gli anelli del. Anche una buona fotocamera dotata di uno zoom potente (come le cosiddettezoom) può far emergere i dettagli degli anelli. Da non sottovalutare l'osservazione a occhio nudo o con un binocolo, preziosissima per imparare i “segreti” della volta celeste.