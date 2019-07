Un nuovo amore per Dua Lipa? Avvistata con il fratello di Gigi e Bella Hadid

Dua Lipa e Anwar Hadid - è nato un nuovo amore? : Dua Lipa e Anwar Hadid a LondraDua Lipa e Anwar Hadid a LondraDua Lipa e Anwar Hadid a LondraDua Lipa e Anwar Hadid a LondraDua Lipa e Anwar Hadid a LondraChe tra Dua Lipa e Anwar Hadid, fratello minore delle modelle Gigi e Bella, ci fosse del tenero si vociferava da alcune settimane tra i ben informati, anche se solo pochi giorni fa qualche gossip piuttosto superficiale aveva accostato il nome della cantante a quello di Chris Martin, da poco ...

Jimmy Ghione fidanzato con l’attrice Daria Baykalova - il nuovo amore dopo Tania Paganoni : L'inviato di Striscia la Notizia presenta la sua nuova fidanzata, grazie alla quale ha ritrovato il sorriso e la serenità dopo il drammatico divorzio da Tania Paganoni che lo lasciò improvvisamente tre anni fa. Daria è un'attrice di origine russa, nota per aver recitato ne L'onore e il rispetto. Nonostante i circa vent'anni d'età di differenza, si sono incontrati grazie ad amici comuni ed è scattata la scintilla : "Con la sua dolcezza ...

Ti Lascio Andare è il nuovo singolo di Alberto Urso - la fine di un amore con la forza del pop lirico : Ti Lascio Andare è il nuovo singolo di Alberto Urso, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi. Da oggi, venerdì 5 luglio, è disponibile in rotazione radiofonica il nuovo brano di Alberto Urso estratto dall'album d'esordio Solo, già certificato disco d'oro da FIMI/GFK. Ti Lascio Andare è un brano pop lirico uptempo. La vocalità di Alberto è particolarmente potente e coinvolgente, dolce ed espressiva mentre si pone l'obiettivo di dare ...

Giulia Salemi Volta Pagina. nuovo amore in Vista? : Fresca di rottura con Francesco Monte dopo una storia durata otto mesi, Giulia Salemi sembra avere deciso di archiviare in fretta la pratica. C’è un nuova ragazzo nella sua vita? La botta è stata forte ma Giulia Salemi ha deciso di Voltare Pagina. La modella, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha lasciato da poco Francesco Monte, per motivi che nessuno dei due ha spiegato fino in fondo (ma l’ipotesi più probabile ...

nuovo trailer per L’Immortale con Marco d’Amore nei panni di Ciro di Marzio nel ricordo di Debora : Dimenticate le prime immagini de L'Immortale che avete visto alla fine della quarta stagione di Gomorra, adesso il film di e con Marco d'Amore si presenta con quello che possiamo definire il primo trailer ufficiale. Questa volta al centro del video non ci sono immagini già viste nella serie Sky ma scene inedite o, meglio, una scena in cui Ciro di Marzio sembra reduce da un'esplosione, si guarda intorno un po' frastornato mentre sottofondo ...

Beautiful - anticipazioni USA : STEFFY - LIAM o un nuovo amore in futuro? : Pochi giorni fa, a Los Angeles, si è tenuto l’annuale fan event di Beautiful, una giornata in cui il set viene aperto per accogliere i fortunati telespettatori che possono così incontrare il cast e la produzione dello show. Ad aver avuto particolare risonanza sul web è stata la risposta di Brad Bell, capo produttore e sceneggiatore della soap, alle domande dei fan sul futuro amoroso di STEFFY. Il coinvolgimento “triangolare” di ...

Sara Affi Fella in vacanza con il suo nuovo amore Francesco Fedato : Sara Affi Fella, dopo lo scandalo che l’ha travolta a “Uomini e donne” con il tempo, la famiglia e il suo nuovo amore, Francesco Fedato, attaccante del Trapani, ha ritrovato la serenità e sta trascorrendo una romantica vacanza a Formentera. I due infatti si sono innamorati e ora, come dimostrano i numerosi post pubblicati su “Instagram”, stanno approfittando della bella stagione per regalarsi una vacanza sulla nota isola delle Baleari. \\La ...

Amadeus e Giovanna di nuovo sposi : il loro amore - mai stato solo una «scossa» : Amadeus e la moglie GiovannaAmadeus e la moglie GiovannaAmadeus e la moglie GiovannaAmadeus e la moglie GiovannaAmadeus e la moglie GiovannaAmadeus e la moglie GiovannaAmadeus e la moglie GiovannaAmadeus e la moglie GiovannaAmadeus e la moglie GiovannaAmadeus e la moglie GiovannaAmadeus e la moglie GiovannaQuando si erano messi insieme, nell’ormai lontano 2003, nessuno avrebbe scommesso sulla durata del loro amore, nato per caso, ma quasi ...

Giulia De Lellis è il nuovo amore di Andrea Iannone (dopo Belén) : È nata una nuova coppia. Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Dopo l’uragano scatenato dalla rottura tra Irina Shayk e Bradley Cooper, il gossip estivo torna in ambito nazionale e, proprio come a proposito della ex coppia di star è stata scomodata (con licenza poetica) la geometria, a proposito del triangolo con Lady Gaga, anche in Italia ci si occupa pure degli ex e delle nuove coppie. Stiamo parlando del ritrovato amore tra ...

Bradley Cooper e Irina Shayk : la modella ha già un nuovo amore? : Bradley Cooper e Irina Shayk stando ai rumor da Hollywood si sarebbero lasciati a causa di Lady Gaga. Tuttavia a meno di un mese dalla fine della relazione, pare che la modella abbia già un nuovo rapporto d’amore con il figlio di un attore molto famoso. Ecco di chi si tratta! Bradley Cooper e Irina Shayk sono già pronti a ... Leggi tuttoBradley Cooper e Irina Shayk: la modella ha già un nuovo amore?L'articolo Bradley Cooper e Irina Shayk: ...

Bianca Atzei .. la foto col nuovo amore e la stoccata a Max Biaggi : Il gossip è esploso qualche settimana fa e ormai l’amore fra Bianca Atzei e Stefano Corti è di dominio pubblico. Lei cantante, lui inviato de Le Iene sono usciti allo scoperto e sembrano molto felici e innamorati. Bianca sembra quindi aver finalmente trovato la stabilità dopo la storia finita con Max Biaggi. Storia che come abbondantemente raccontato da Bianca all’Isola dei Famosi l’ha fatta tanto soffrire. Eppure, nonostante sia passato molto ...

Quel Sorriso In Volto dei Modà - nel nuovo singolo una storia d’amore dolce e amara (testo) : Quel Sorriso In Volto dei Modà è disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digital download. Alcune emittenti hanno già trasmesso il brano in anteprima negli scorsi giorni ma è da oggi che sarà disponibile per l'ascolto ovunque. Quel Sorriso In Volto segna l'atteso ritorno del gruppo guidato da Kekko Silvestre che in autunno rilascerà il nuovo disco di inediti. Dopo l'addio a Baraonda, Quel Sorriso In Volto dei Modà viene rilasciato ...

Uomini e Donne - Angela Nasti con ‘lui’. Spuntano le foto : “È il suo nuovo amore” : Dopo la fine della storia (lampo) con Alessio, Angela Nasti si è già consolata con un altro? È questo il sentore, dopo certi indizi social. Una segnalazione che accende ulteriori polemiche nei confronti della Nasti che, secondo molti, potrebbe essere la nuova Sara Affi Fella. Il suo presunto nuovo ‘lui’, poi, non sarebbe un ragazzo qualsiasi… Ma andiamo con ordine. Angela ha scelto Alessio Campoli a Uomini e Donne, ma dopo circa 10 giorni ...

Melissa Satta : dopo Boateng - ecco chi è il suo nuovo amore Tommy Chiabra : FQ Magazine La cosa più orrida che potete vedere in questo preciso momento? Il post di Drew Barrymore su Instagram Secondo il settimanale Chi, archiviato il matrimonio con Boateng, Melissa Satta avrebbe un nuovo amore. Di chi si tratta? Dell’imprenditore Tommy Chiabra, ex fidanzato di Fiammetta Cicogna. La Satta sarebbe apparsa nelle instagram ...