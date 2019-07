Terremoto | scossa di magnitudo 3 | 9 in provincia di Catania

Terremoto Catania - scossa Adrano magnitudo 3.9 : Una scossa di Terremoto si è verificata alle ore 06:38 di oggi, lunedì 8 luglio, in Sicilia con epicentro a Adrano, nella provincia di Catania. La magnitudo, secondo i dati aggiornati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ignv), è di 3.9 e la profondità stimata è stata di circa 18 chilometri. Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Centuripe, Paternò sono i Comuni, secondo i dati forniti dall’Ingv, più vicini ...

Terremoto oggi in Indonesia : scossa M 6.9/ Allarme tsunami nel Mar delle Molucche : Terremoto oggi in Indonesia nel Mar delle Molucche: scossa m 6.9 Richter, Allarme tsunami subito scattato sulle varie isole vicino al Borneo

Sicilia : scossa di Terremoto avvertita all'alba tra Catania e Siracusa - dati INGV : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata avvertita oggi 8 luglio 2019, precisamente attorno alle 06.38, sulla Sicilia orientale. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV il sisma...

Terremoto in Costa Rica : scossa magnitudo 5.2 : Una scossa di Terremoto magnitudo 5.2 è stata registrata dall'Istituto geofisico statunitense USGS alle 00:09 UTC nel nordovest del Costa Rica. Il sisma ha avuto ipocentro a 60,7 km di profondità ed epicentro 25 km sud da La Cruz. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

Terremoto in Friuli Venezia Giulia : scossa molto superficiale - paura a Tolmezzo e Venzone [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 e' stata registrata alle 23:09 di ieri sera in provincia di Udine. La scossa è stata molto superficiale: l'ipocentro è stato ad appena 4.4km di profondità. Distintamente avvertita a Tolmezzo e Venzone, fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoto in Indonesia - magnitudo 6.9 : lanciato allarme tsunami dopo la scossa : Un forte Terremoto ha colpito l'Indonesia, nel Mare delle Molucche. Secondo la prima stima dell'Usgs la magnitudo della scossa è pari a 6.9. Le autorità hanno emesso un allarme tsunami per le zone costiere. L'epicentro è stato localizzato fra la regione di Sulawesi Settentrionale e quella di Maluku Settentrionale.

Terremoto in Sicilia : scossa all'alba - paura tra la popolazione : Terremoto in Sicilia, paura tra la popolazione. Una scossa di magnitudo 2,9 si è verificato domenica all'alba in Sicilia alle ore 5,27 con epicentro a due chilometri da Randazzo, nel...

Etna - l'attività vulcanica continua : scossa di Terremoto all'alba [MAPPE e DATI] : Stamattina alle 05:27 una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 a 28.3km di profondità ha colpito il versante nord/occidentale dell'Etna, con epicentro tra Maletto e Randazzo. La scossa, avvertita dalla popolazione etnea, è legato all'attività vulcanica dell'Etna, particolarmente irrequieto nel weekend.

Stiamo tutti bene! Terremoto in California - Ayda Field mostra gli effetti della scossa : Ayda Field, moglie di Robbie Williams, mostra su Instagram gli effetti del violento Terremoto che ha colpito la California meridionale, avvertito chiaramente fino a Las Vegas. La modella si trovava in Nevada insieme al marito e ai loro tre figli, Teddy, Charlie e Coco, quando l'edificio in cui si trovavano ha cominciato a ondeggiare. Oltre 1200 le scosse registrate, l'ultima delle quali di magnitudo 7.1, verificatasi venerdì sera con epicentro a ...

Terremoto California - scossa 7.1 : governatore proclama lo stato di emergenza : La California trema ancora e stavolta fa paura. Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Sud della California, dopo il sisma di giovedì di magnitudo 6.4. Secondo l'Us...