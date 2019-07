Roma | Marcucci a Di Maio | ‘incapacità Raggi è palese’

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019), 8 lug. (AdnKronos) – “A Luigi Diva riconosciuto il coo. Dopo settimane di silenzi, la decisione di difendere oggi Virginiaè temeraria. La Capitale è da giorni sui quotidiani di tutto il mondo per la situazione dei rifiuti. L’incapacità della prima cittadina e di tutta la giunta M5S è palese a tutti ini”. Così il presidente dei senatori Pd Andreareplica al vicepremier Luigi Disull’amministrazione di.L'articoloa Di, ‘incapacitàè palese’ CalcioWeb.

