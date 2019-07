Roma | i rifiuti e il termovalorizzatore risolutivo che non c’è

Roma - passeggiata tra i rifiuti : Continua l'emergenza rifiuti a Roma. Le vie della capitale sono invase dall'immondizia per le difficoltà di smaltimento. Una passeggiata lungo i marciapiedi tra scatoloni, cassonetti straripanti e sacchi neri. (Lapresse) Redazione ?

Rifiuti - a Roma tariffa più alta d’Italia ma copre i costi solo per il 42% (contro l’88% di Milano) : I Rifiuti che occupano le strade e le piazze di Roma non si limitano a riempire le pagine dei giornali e le memorie digitali dei turisti che riportano a...

Roma - Alemanno : “Emergenza rifiuti? Mi duole dirlo ma M5s ha totalmente ragione. La responsabilità è della Regione” : “Emergenza rifiuti a Roma? Mi duole dire che il consigliere comunale del M5s ha completamente ragione. Il problema di fondo di Roma è sempre stata la Regione Lazio, sia con Zingaretti, sia con Polverini, sia coi loro predecessori“. Sono le parole dell’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, il quale, durante Omnibus (La7), condivide il j’accuse di Pietro Calabrese, presidente M5s della Commissione Mobilità di Roma Capitale, ...

Rifiuti Roma - sindaca Raggi : “Siamo al lavoro per trovare siti di destinazione all’estero” : “Oggi Ama ci darà i dati per quanto riguarda l’apertura degli altri siti regionali, quindi capiremo se questi flussi sono partiti. Su tutto il resto mi sembra di aver dimostrato chiaramente che alcuni impianti non sono stati aperti da subito come prevedeva l’ordinanza”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine di una iniziativa sui trasporti, in merito alla questione dei Rifiuti della Capitale, e sulla ...

Rifiuti : Anzaldi - ‘governo valuti se restituire Tari a cittadini Roma’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Nei giorni in cui i romani ricevono a casa i bollettini per il pagamento semestrale della tassa sui Rifiuti, l’Ama e il Campidoglio danno uno spettacolo mai visto di inefficienza e incapacità, addirittura cercando di addossare la responsabilità sui romani stessi. Il governo valuti se ricorrano i presupposti per restituire ai cittadini parte della Tariffa. L’ho chiesto con ...

Roma tratta per inviare a Stoccolma i rifiuti per tre anni : Il Comune di Roma tratta con la società municipalizzata di rifiuti di Stoccolma. L’obiettivo è di inviare all’estero per tre anni parte degli scarti della capitale italiana. Un tempo...

Emergenza rifiuti nella Capitale - l’appello : “Romani - fate meno spazzatura” : La crisi rifiuti persiste a Roma e la presidente di Ama, Luisa Melara, rivolge un appello ai cittadini. “La città di Roma – fa sapere in una nota – ha bisogno, in questa fase molto complessa, di trovare spazio per collocare a trattamento almeno 2.100 tonnellate di rifiuti indifferenziati a settimana. Gli impianti del Lazio che a seguito dell’ordinanza e dopo i nostri appelli hanno risposto, offrono maggiori spazi per sole ...

Roma è ormai il set ideale per un film distopico sui rifiuti : Uno scatto del 2 luglio al quartiere Primavalle (foto: Andrea Panegrossi/Lapresse) Ancora pochi giorni per rispettare l’ordinanza della regione Lazio, una specie di pre-commissariamento de facto, che impone al comune di Roma e alla sua disastrata municipalizzata Ama di ripulire la città a partire dai luoghi più sensibili. Nonostante alcuni piccoli segnali, la situazione rimane catastrofica ed è evidente che la scadenza, quasi un D-Day tipico dei ...

Denti umani tra i cassonetti : shock e mistero a Roma in piena emergenza rifiuti [FOTO] : L’emergenza rifiuti che sta interessando Roma è stata scossa, ieri, da un mistero che ha letteralmente sconvolto i cittadini: centinaia di Denti umani sono stati ritrovati in mezzo ad alcuni cassonetti. Si tratta di canini e incisivi, fotografati ieri da un residente in viale Adriatico, intorno ai cassonetti all’altezza del civico 2 b, a Montesacro. “Li ho fotografati in mattinata, verso le 12 – ha raccontato ad Adnkronos Mario ...

Roma - l'ultima frontiera del degrado : decine di denti abbandonati tra i rifiuti : Il ritrovamento ai piedi di un cassonetto di viale Adriatico a Montesacro. Residenti inviperiti e preoccupati: “Con questo...

Caos rifiuti a Roma - doppia gaffe della Raggi : prima sbaglia l'indirizzo - poi il giorno : Virginia Raggi continua a portare avanti l'offensiva contro il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il campo di guerra è quello dell'emergenza rifiuti che vede Roma in...

Rifiuti Roma - dalla chiusura di Malagrotta senza alternative al rogo del tmb Salario : come nasce la crisi e cosa può accadere : In principio era Malagrotta, 240 ettari. La discarica più grande d’Europa, nella periferia ovest della città di Roma. Un sito su cui si sono concentrate polemiche ambientaliste, inchieste giudiziarie e anche una procedura d’infrazione dell’Unione Europea. Per anni, a cavallo degli ultimi due decenni, si è cercato vanamente di trovare un sito alternativo alla “buca” di proprietà di Manlio Cerroni, il ...

Rifiuti a Roma - Virginia Raggi pubblica un video ma fa una figuraccia : Virginia Raggi prova a screditare Zingaretti sui Rifiuti, ma gira il video in una location sbagliata. L'assessore regionale ai Rifiuti: "E' una bufala inventata di sana pianta". "Ecco perché i Rifiuti restano per le strade di Roma". Virginia Raggi posta una video-denuncia su Facebook, facendosi riprendere fuori da un impianto di Aprilia con un camion della municipalizzata Ama che tenta di entrare ma trova l'ingresso sbarrato. "E' sabato ...

Roma - rifiuti in strada : l?emergenza durerà almeno un altro mese : In Ama a microfono spento lo dicono: in una settimana è impossibile ripulire Roma, la situazione è talmente degenerata che servirà più tempo per recuperare, a prescindere...