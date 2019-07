Riviera | Ultima Puntata | Christos Viene Rapito!

Riviera - anticipazioni ultima puntata dell'11 luglio : Christos viene rapito : Le anticipazioni della terza ed ultima puntata della famosa fiction Riviera riservano entusiasmanti novità. Nell'ultima puntata che andrà in onda giovedì 11 luglio su Canale 5, in prima serata alle 21:20, Jukes riterrà Georgina colpevole dei crimini di Constantine e vorrà mandarla in carcere. La donna però non si arrenderà tanto facilmente e farà di tutto per cercare di scoprire la verità. Successivamente, Georgina architetterà un piano insieme ...

