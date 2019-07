Mare ' recintato' a Punta Molentis in Sardegna | protesta degli ecologisti

agi

(Di lunedì 8 luglio 2019) A tanto, in, forse non si era mai arrivati. Ilcon tanto di paletti e corde che delimitano il litorale alcuni metri oltre il bagnasciuga con tanto di sdraio posizionante in acqua. Succede - secondo quanto documenta una foto diffusa daglidel Gruppo di intervento giuridico - aMolentis, splendida baia con sabbia bianca finissima ecristallino, a pochi chilometri da Villasimius, nel Sud. Lo scorso primo maggio, Festa del lavoro, fervevano i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del locale chiosco - spiegano gli esponenti di Grig - mentre qualche giorno prima la Guardia costiera aveva posto sotto sequestro preventivo un pontile abusivo lungo 14 metri realizzato da chissà chi. In precedenza, nell'agosto 2017, avevamo documentato una situazione di pessima gestione ambientale, suscitando le rimostranze del sindaco di ...

