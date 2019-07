Il migliore smartphone dell’anno è il Huawei P30 Pro | vincitore agli European Hardware

optimaitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019) IlP30 Pro è stato decretato il migliordel 2019Awards, dando continuità a quanto fatto nel corso dell'edizione 2018 dal P20 Pro, cosa non affatto facile data la bontà dell'ex top di gamma, che pure ha saputo dettare legge (come riportato da 'letsgodigital.org'). Il verdetto è arrivato da una giuria formata da più di 100 giornalisti specializzati nel settore della tecnologia e provenienti da ogni parte d'Europa. Il top di gamma ha convinto per diverse ragioni, anche se la principale è da ricercare nel comparto fotografico (i risultati ottenuti praticamente in ogni situazione di scatto e di ripresa non lasciano spazio ad altre interpretazioni): i giudici sono stati ammaliati dal super zoom ibrido, che, insieme al sensore ToF, alla stabilizzazione ottica ed elettronica ed all'apporto dell'intelligenza artificiale, li ha esortati a decretarlo ...

OptiMagazine : Il migliore smartphone dell'anno è il #HuaweiP30Pro: vincitore agli #EuropeanHardwareAwards - chimerarevo : ?? I migliori smartphone per fare foto sono dotati di un sensore fotografico che viene sfruttato al meglio dalla par… - TramontoEur : @diegorusso22 @LMaddaluna @antonioripa @GianzDav @pomante_sergio @luca_vota @isterico1 @IzzoNico @buch_1977… -