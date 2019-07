I 65 migranti sulla nave Alan Kurdi sono sbarcati a Malta

L'attacco frontale del M5s all'alleato Salvini sulla vicenda migranti : "Nel tentativo di nascondere l'evidenza, ieri qualcuno è arrivato ad attaccare direttamente i propri colleghi di governo inciampando, nuovamente, in una gaffe dietro l'altra". Lo scrive il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5s), sulla sua pagina Facebook, commentando le ultime notizie sui migranti. Scrive Di Stefano: "Si è chiesto l'intervento della Marina in acque italiane, ma è la Guardia di Finanza a svolgere le ...

Alex - l'email di Erasmo Palazzotto che svela il bluff : 5 ricatti all'Italia sulla pelle dei migranti : Sin da ieri, sabato 6 luglio, Matteo Salvini ha insistito su come la Alex, la barca della ong Mediterranea, abbia cercato in ogni modo di avvalorare lo "stato di necessità" per entrare in porto a Lampedusa, forzando così il divieto di ingresso imposto dalla Guardia Costiera. In prima linea nel tenta

Sulla questione migranti Salvini si sente solo e incalza Trenta e Tria : "Ragioneremo nelle prossime ore Sulla presenza di navi militari italiane nel Mediterraneo. Domando ai vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza se la difesa dei confini è un diritto-dovere da parte delle istituzioni o no". È di fatto scontro tra Matteo Salvini e i titolari della Difesa, Elisabetta Trenta, e dell'Economia, Giovanni Tria, l'una responsabile della Difesa, quindi anche della Marina militare, e ...

migranti : Raciti (Pd) - 'basta farse sulla loro pelle' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Ci risiamo. I naufraghi della Alex illegittimamente trattenuti a bordo e non si capisce perché. Quelli della Sea-Eye addirittura fuori dalle acque territoriali. Malta e la Germania hanno dato disponibilità a farsi carico dell’accoglienza, considerato che questa settima

Il caso dei 54 migranti sulla nave Alex di Mediterranea sembrava risolto - ma non lo è : "Alle 4 di stamattina la nave Alex di Mediterranea è arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, ma un decreto dei ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l'ingresso". Lo rende noto su twitter la stessa ong Mediterranea Saving Humans. "Abbiamo risposto che Alex, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in grado di affrontare la traversata verso ...

L'Ong di Casarini "ruba" migranti alla Libia. E li carica sulla barca a vela : Giuseppe De Lorenzo Mediterranea interviene dopo la segnalazione arrivata da allarm Phone. Salvini: "È in acque libiche, vada a Tunisi" Detto, fatto. Il veliero di Mediterranea Saving Humans "strappa" altri migranti alla Guardia Costiera libica. L'Ong italiana ha appena caricato a bordo 55 persone da un barcone al largo della Libia. I disperati sono dunque accalcati sulla "Alex", la barca "da crociera" da 20 metri che da ieri ...

migranti - ora i trafficanti puntano sulla Grecia. Dati Onu : da quando c'è Matteo Salvini cambiate le rotte : Da quando al governo c'è Matteo Salvini l'Italia non è più un porto sicuro per il traffico di Migranti. Secondo i Dati dell'Unhcr, organizzazione dell'Onu, dall'inizio del 2019 alla data del 24 giugno scorso sono arrivati sulle coste del Mediterraneo 34.376 Migranti, meno anche dei 56.585 registrati

migranti : Patronaggio - 'sulla Sea watch non c'era lo stato di necessità' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Secondo la Procura di Agrigento "sulla nave Sea non c'era lo stato di necessità, perché c'era assistenza medica a bordo". Lo ha detto il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio incontrando la stampa dopo l'udienza di convalida di Carola Rackete, la comandante de

migranti : equipaggio Sea watch - 'Salvini non può fare politica sulla pelle di 40 persone' : Lampedusa, 30 giu. (AdnKronos) - "Non abbiamo seguito quello che ha detto il ministro Salvini in questo giorni, eravamo occupati a seguire i Migranti a bordo. Io capisco che Salvini deve fare politica ma prima vengono le persone, e non si può fare politica sulle spalle dei più deboli. E' sbagliato i

Sea Watch - Marco Travaglio con Matteo Salvini : "Carola Rackete viola tutte le norme sulla pelle dei migranti" : La Sea Watch guidata da Carola Rackete "ha violato una serie innumerevole di norme italiane e internazionali, il che non le verrebbe consentito da alcuno Stato di diritto del mondo libero". Marco Travaglio, nel suo editoriale su Il Fatto quotidiano, si schiera dalla parte di Matteo Salvini: "Avrebbe

Sea Watch 3 - lite tra Salvini e Di Maio sulla gestione dei migranti : Mentre la nave che trasporta i migranti si ferma vicino alla costa italiana, la già tesissima giornata si è conclusa con un botta e risposta tra i leader politici. sulla Sea Watch 3 bisticciano i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La nave della ong tedesca non ha rispettato il blocco e

Sea Watch - Salvini : “Comandante è sbruffoncella che fa politica sulla pelle dei migranti” : “Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini durante una diretta su Facebook, commentando la decisione della comandante della nave dell’ong Carola Rackete di entrare in acque italiane per far sbarcare i migranti bloccati da 13 giogni in mare. “Se ...

migranti : appello naufraghi sulla Sea watch - 'Siamo esausti - fateci scendere' : Paloermo, 25 giu.(AdnKronos) - "Siamo stanchi, siamo esausti. fateci scendere". E' l'appello lanciato dai Migranti che da 12 giorni si trovano a bordo della Sea watch al confine con le acque territoriali a 16 miglia circa dall'isola di Lampedusa. Sono 42 le persone a bordo della nave della ong. In u