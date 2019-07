Calciomercato Milan | Krunic si allena già coi rossoneri

lanotiziasportiva

(Di lunedì 8 luglio 2019) Rade, nonostante non sia ancora ufficialmente del, sigià nel quartier generale del Diavolo: si attende solo l’annuncio.“powered by Goal”Manca ancora l’ufficialità, ma Radeveste già il rossonero. Il centrocampista, ormai ex Empoli, sicolin attesa dell’annuncio.A rivelarlo è ‘Sky’, spiegando come il bosniaco si trovi aello da due giorni svolgendo sedute atletiche per farsi trovare al meglio agli occhi di Giampaolo ed iniziare in condizione la nuova avventura al Diavolo.Per, ilverserà nelle casse dell’Empoli 8 milioni di euro e consegnerà al neo tecnico una pedina duttile e di qualità con cui rinforzare la mediana.Per rendere ufficiale l’operazione va sistemato qualche piccolo intoppo burocratico, ma come detto il classe ’93 può già considerarsi un calciatore rossonero.The ...

