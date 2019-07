Aspettando il Prime Day 2019 | offerte di oggi fino all’89% di sconto in esclusiva Prime

Aspettando il Prime Day : le offerte del 5 luglio fino al 67% di sconto in esclusiva Prime : Il Prime Day 2019 è in arrivo: la data ufficiale è il 15 luglio, ma le offerte in esclusiva Prime sono già iniziate. Ecco quali sono le migliori offerte di oggi in preparazione al Prime Day 2019, con sconti fino al 67% su prodotti per la bellezza e lo styling di Braun, giradischi, elettrodomestici per la casa e molto altro.Continua a leggere

Aspettando il Prime Day : dal regolabarba Braun alla Coca Cola - tutti i bestseller del 2018 : Il Prime Day 2019 è in procinto di iniziare, ma quali sono stati i prodotti più acquistati durante il Prime Day dello scorso anno? Dalla Coca Cola Zero ai regolabarba Braun, passando per cavi USB, padelle e purificatori d'acqua portatili, ecco la mappa dei prodotti più venduti del Prime Day in Italia e nel resto del mondo.-- --

Aspettando il Prime Day 2019 - Amazon regala un buono di 7€ per le letture estive : Il Prime Day 2019 sta per iniziare, ma Amazon ha già lanciato una serie di offerte e promozioni per prepararsi all'evento, che inizia il 15 luglio. Gli amanti della lettura potranno fare scorta di libri da portare sotto l'ombrellone grazie alla promozione di Amazon dedicata ai libri, che regala un buono da 7€ per ogni ordine di almeno 20€.Continua a leggere