Porti chiusi | un provvedimento che non sta evitando lo sbarco degli immigrati che non

MALTA Porti chiusi A ALAN KURDI/ Marina vs Sea Eye : Salvini - "io sarei il cattivo.." : ALAN KURDI si allontana da Lampedusa e vira verso MALTA, La Valletta chiude PORTI e schiera Marina. 65 migranti su Sea Eye, Salvini 'io sarei il cattivo..'

Nave Alex a Lampedusa - forzato il blocco di Salvini : "Non ci sono Porti chiusi per l'umanità" : "Non avevamo altra scelta. Siamo stremati ma felici di aver portato in salvo queste persone", ha detto Alessandra Sciurba...

Migranti : Mediterranea - 'non ci sono Porti chiusi per l'umanità' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "La barca a vela Alex di Mediterranea Saving Humans con 41 naufraghi a bordo ha appena attraccato al porto di Lampedusa. Non ci sono porti chiusi per l'umanità". Così su Facebook Mediterranea Saving Humans che ha appena attraccato al porto di Lampedusa. I 41 Migranti so

Migranti : Mediterranea - ‘non ci sono Porti chiusi per l’umanità’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “La barca a vela Alex di Mediterranea Saving Humans con 41 naufraghi a bordo ha appena attraccato al porto di Lampedusa. Non ci sono porti chiusi per l’umanità”. Così su Facebook Mediterranea Saving Humans che ha appena attraccato al porto di Lampedusa. I 41 Migranti sono ancora a bordo dell’imbarcazione. L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘non ci sono porti chiusi per ...

Salvini : Porti chiusi per nave Alex - se non andrà a Malta sarà pirateria : Roma – Questa notte il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato, di concerto con i colleghi alla Difesa e ai Trasporti, il divieto di ingresso, transito e sosta in acque territoriali italiane della nave Alex di Mediterranea. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini spiega che “Le autorita’ marittime maltesi hanno dato alla nave dei centri sociali indicazione di dirigersi verso il porto di La Valletta, dove ...

Mediterranea - 54 migranti in emergenza a poche miglia da Lampedusa. Salvini : "Porti chiusi" - Malta offre un approdo : Il veliero Alex è davanti all'Italia, La Valletta è a 11 ore di navigazione. L'ong: "Non siamo in grado di affrontare la traversata: la guardia costiera maltese e italiana organizzino il trasferimento"

Mediterranea verso LampedusaIl Viminale : "I Porti sono chiusi" : Sta facendo rotta verso l'isola il veliero Alex di Mediterranea, con 54 Migranti tratti in salvo in acque Sar libiche. L'imbarcazione non e' stata autorizzata dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera, che coordina l'attivita' di soccorso in mare, all'ingresso nelle acque territoriali italiane. Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - il maxi-esperto Busco "blinda" il Viminale : Sea Watch e Porti chiusi - ha ragione il ministro : Il Viminale sul fronte immigrati è blindato. Paolo Busco, tra i massimi esperti di diritto del mare e diritti umani, consulente dei governi italiani sul caso marò e da 3 anni consulente esterno di Matteo Salvini, spiega al Corriere della Sera ("a titolo personale") spiega perché sulla Sea Watch l'es

Sea Watch - Toninelli : “Porti chiusi per chi viola legge. Sanno che non hanno rispettato regole - adesso si rispettano” : “Per chi viola la legge i porti rimarranno chiusi. In questo caso non hanno rispettato il coordinamento dell’operazione e ha violato il diritto internazionale della navigazione, lo Sanno perfettamente che le regole tornano ad essere rispettate”. Così il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, interpellato sul tema della Sea Watch a margine di un evento di Trenitalia. Sea ...

I Porti sono chiusi solo per certi migranti : Negli stessi giorni in cui Sea Watch 3 restava bloccata al largo di Lampedusa, più di 300 persone sono sbarcate in Italia con piccole imbarcazioni o con l'aiuto di trafficanti

Salvini esulta - ma la sentenza di Strasburgo sulla Sea Watch non c'entra nulla coi Porti chiusi : Per la Corte europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) non esiste un “reale rischio di danno irreparabile” per i migranti a bordo della nave ong Sea Watch 3. Ormai da 13 giorni, 42 persone continuano a navigare avanti e indietro lungo il limite delle acque territoriali italiane attorno all’isola di Lampe

La Cedu "respinge" Sea Watch Salvini : "I Porti restano chiusi" : Angelo Scarano La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso dell'Ong contro l'Italia. Il Viminale: "Confermata scelta di buon senso" La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso della Sea Watch. Di fatto la Cedu, la Corte per i diritti dell'uomo ha rifiutato l'istanza presentata contro l'Italia dall'ong tedesca. Il braccio di ferro tra la Sea Watch e il governo va avanti ormai da qualche giorno. La nave si trova in stand by a 15 ...

Sea Watch - Viminale : il respinto il ricorso della Corte di Strasburgo. Salvini : «Porti chiusi» : Novità sul caso Sea Watch. È stato respinto, fa sapere il Viminale, il ricorso presentato dai migranti soccorsi sulla Sea Watch alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo per...

Migranti : Maraventano (Lega) - 'a Lampedusa la Sea watch non sbarca - Porti chiusi' : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "Sea watch, cambia porto!". E' quanto si legge su uno striscione sistemato davanti al molo Favaloro di Lampedusa, dove avvengono gli sbarchi, da Angela Maraventano, ex senatrice della Lega di Lampedusa. L'ex politico, che è di Lampedusa, si è sistemata su una sedia e u