Pensioni | Tridico Inps | 200mila domande per Quota 100 a fine anno

Blastingnews

(Di domenica 7 luglio 2019) Potrebbero essere centomila in meno rispetto a quanto inizialmente previsto ledi pensionamento con l’ormai famosa100, la misura principale della riforma delledel governo gialloverde, guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha introdotto anche gli assegni di cittadinanza. A sostenerlo, fornendo ancora una volta i numeri aggiornati delle richieste finora presentate per l’accesso alla pensione anticipata a 62 anni d’età con 38 anni contributistici, è il presidente dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale Pasquale, il presidente: già presentate 150 milaper100 "Finora – ha dettodue giorni fa durante la presentazione della Relazione programmatica 2020-2022 del Comitato di indirizzo e vigilanza dell’- sono state presentate 150 milaper100”. Questi i numeri certi ...

barocciosvaldo1 : Sig. Tridico i pensionati hanno il diritto di sapere che fine ha fatto l'adeguamento ISTAT, visto che tutte le pensioni sono diminuite -