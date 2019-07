Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP

VIDEO Marc Marquez-Vinales - GP Germania 2019 : una sfida da Far West : Marc Marquez e Maverick Vinales si daranno dura battaglia nella gara del GP di Germania del Sachsenring della MotoGP: un primo assaggio lo si è avuto già ieri nelle qualifiche, ora sarà tempo di dare tutto prima nel warm up e poi allo spegnimento del semaforo della competizione teutonica. LA sfida DA FAR West TRA Marc MARQUEZ E MAVERICK VINALES roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGP, nona gara del Motomondiale in programma domani pomeriggio. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il miglior tempo (1:20.195) e si è

MotoGP - Risultato Qualifiche GP Germania 2019 : Marc Marquez centra la decima pole al Sachsenring - male gli italiani - Rossi 11° - Dovizioso 13° : Marc Marquez centra la pole position del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP. Dov’è la notizia direte voi? Effettivamente il portacolori della Honda domani scatterà davanti a tutti in griglia per la decima volta consecutiva al Sachsenring nelle ultime dieci gare che ha disputato (in tutte e tre le classi). Anche oggi lo spagnolo ha ribadito a tutti che su questa pista è in grado di fare il bello ed il cattivo tempo e di avere un passo ...

MotoGP - GP Germania 2019 : Marc Marquez vuole la pole - Rins - Quartararo e Vinales lo sfidano da lontano : Il sabato del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP è pronto a mettere in palio la pole position sul circuito del Sachsenring. Il grande favorito non potrà che essere Marc Marquez, che sulla pista della Sassonia è reduce da nove partenze al palo consecutive (con altrettante vittorie) e anche nella giornata di ieri ha ribadito che questa pista è la sua vera e propria seconda casa. Sembra davvero non esserci spazio per nessuno e gli oltre tre ...

Marc Marquez MotoGP - GP Germania 2019 : “Il passo è buono ma le Yamaha sono lì - sarà una gara lunga” : Marc Marquez è il Re indiscusso del Sachsenring, lo spagnolo ha vinto per ben nove volte su questo tracciato e sembra davvero imbattibile. Il centauro della Honda è il grande favorito in vista del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale che si corre durante questo fine settimana. Il Campione del Mondo ha chiuso al primo posto le prove libere 2 facendo subito capire di essere l’uomo da battere e mettendo in mostra un’ottima ...

MotoGP - GP Germania 2019 : analisi prove libere. Marc Marquez inizia la fuga - Yamaha e Suzuki vicine - Ducati in affanno : Tutto come ampiamente previsto. Il venerdì del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP si chiude con Marc Marquez (Honda) davanti a tutti, e non di poco, con la nettissima sensazione che il campione del mondo in carica abbia dato il via al weekend che lo porterà alle (quasi) inevitabili decima pole position e vittoria consecutiva sul tracciato del Sachsenring. I 341 millesimi rifilati nella FP2 al suo connazionale Alex Rins, secondo classificato, ...

Marc Marquez MotoGP - GP Germania 2019 : “Tutti mi danno già vincitore? Era così anche ad Austin…” : Marc Marquez è stato, come ampiamente preventivabile, il grande protagonista della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Germania 2019, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il campione del mondo in carica, infatti, è davvero a casa quando corre sul circuito del Sachsenring, dove ha vinto (e piazzato la pole position) in tutte le ultime nove edizioni disputate in tutte e tre le classi. Le sue ...

MotoGP - GP Germania 2019 : Marc Marquez quasi imbattibile al Sachsenring. Una delle piste predilette per il catalano : Tenete bene a mente questa data: domenica 19 luglio 2009. Cos’ha di particolare vi chiederete? Semplicissimo. Si tratta dell’ultimo giorno in cui un Gran Premio di Germania del Motomondiale non è stato vinto da Marc Marquez. Una statistica che fa davvero impressione e che spiega in maniera perfetta come il Cabroncito sia dominante sul circuito del Sachsenring. Da quel momento in avanti, letteralmente, ha dato il via ad un dominio che ...

Marc Marquez MotoGP - GP Germania 2019 : “Andiamo su una delle mie piste favorite - i risultati del passato non significano molto” : Marc Marquez si appresta ad affrontare il weekend del Gran Premio di Germania 2019 con la consapevolezza di poter affondare un colpo quasi definitivo nella lotta per il titolo iridato. Lo spagnolo della Honda è leader del Mondiale con 44 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso ed è reduce dal positivo secondo posto di Assen alle spalle della Yamaha di Vinales (fuori gioco per il titolo), inoltre si avvicina l’appuntamento con la gara del ...