Migranti | Gentiloni | Governo preferisce il problema alla soluzione Ius soli? Non

blogo

(Di sabato 6 luglio 2019) Dopo l’attacco di Matteo Renzi sue ius, attacco interno al Pd rivolto all’ex ministro degli Interni Marco Minniti e all’ex premier Paolo, quest’ultimo replica per le rime. Renzi: '? Aiutiamoli a casa loro, non è sbagliato' "Non abbiamo sottovalutato la questione immigrazione: l'abbiamo sopravvalutata" In una lettera inviata a Repubblica,non attizza il fuoco delle polemiche interne ai dem, ma non rinuncia a rispondere colpo su colpo a Renzi. Prima però se la prende con Matteo Salvini che dopo il caso Sea Watch sta negando lo sbarco a Lampedusa ad altre due navi Ong. "Io accuso Salvini per il danno che sta facendofunzione stessa del ministro dell’Interno" e perché "sta cancellando l’immagine di un’Italia che sull’immigrazione aveva salvato l’onore dell’Europa" ...

fattoquotidiano : La giravolta di Renzi sui migranti, quando nel 2018 diceva: “Grazie Minniti e Gentiloni per lo straordinario lavoro” - CarloCalenda : 2/2 e andavano negli altri paesi europei. Dopo chiusura Shengen e identificazione no. 180k migranti non sono qualc… - Agenzia_Dire : VIDEO | Quando sui migranti @matteorenzi diceva: “Grazie Minniti e Gentiloni, lavoro straordinario”. E… -