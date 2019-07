La Belt and Road Initiative arriva già a Busto Arsizio

Il Segreto Anticipazioni 25 giugno 2019 : Fernando trova un indizio utile per salvare Esperanza e Beltran : Fernando vuole aiutare Maria nella ricerca di Esperanza e Beltran e trova una traccia importante per la loro ricerca.

Il Segreto anticipazioni : Fernando Mesia salva Esperanza e Beltran : Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Il Segreto riguardano novità entusiasmanti. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 24 al 28 giugno, Beltran ed Esperanza saranno coinvolti in un'incidente d'auto e saranno dati per dispersi. In seguito gli abitanti della villa organizzeranno una squadra di uomini per andare a cercare i bambini. Più tardi verranno ritrovati i corpi senza vita della bambinaia e dell'autista del mezzo. Nel frattempo ...

Il Segreto - trame dal 17 al 21 giugno : Fernando deluso - Esperanza e Beltran hanno un incidente : Non mancheranno di certo sorprese per i telespettatori italiani dello sceneggiato “Il Segreto” nelle prossime puntate. Gli spoiler riguardanti ciò che accadrà la prossima settimana dicono che Fernando Mesia, già furioso per aver scoperto che Maria Castaneda gli ha fatto credere di aver avuto una crisi coniugale con Gonzalo a Cuba, non riuscirà più a fidarsi di lei per un altro motivo. Il figlio del defunto Olmo crederà che la sua ex moglie fosse ...

Il Segreto spoiler : Esperanza e Beltran arrivano alla villa - Fernando in fin di vita : Nelle prossime puntate italiane della popolare soap “Il Segreto” finalmente verrà fatta luce sul falso decesso di Esperanza e Beltran. I due cugini dichiarati morti nella loro abitazione cubana da Maria Castaneda e Gonzalo Castro metteranno piede a Puente Viejo in carne ed ossa. Purtroppo i due bambini prima di poter riabbracciare i loro cari alla villa di Francisca Montenegro si troveranno in grave pericolo, a causa di un incidente avuto in ...

Il Segreto - trame fino al1 giugno : Fernando indaga su Esperanza e Beltran - Elsa avvelenata : La serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” continua a regalare colpi di scena al pubblico. Non mancheranno intrighi nelle puntate della prossima settimana, in onda su Canale 5. Le trame svelano che Fernando Mesia assumerà un investigatore privato per far luce sulla misteriosa morte della figlia di Gonzalo e Maria e del nipote Beltran. La diabolica Antolina dopo aver fatto allontanare il marito Isaac Guerrero da Puente Viejo con uno ...