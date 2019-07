Ti Lascio Andare è il nuovo singolo di Alberto Urso | la fine di un amore con la forza del

optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Tiè ildi, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi.Da oggi, venerdì 5 luglio, è disponibile in rotazione radiofonica ilbrano diestratto dall'album d'esordio Solo, già certificato disco d'oro da FIMI/GFK. Tiè un brano pop lirico uptempo. La vocalità diè particolarmente potente e coinvolgente, dolce ed espressiva mentre si pone l'obiettivo di dare forma e voce alladi un.Come suggerisce lo stesso titolo, Tiè la storia di unpuro e intenso ma non corrisposto. L'invito all'interno della coppia mai formata è proprio quello di "lasciare" l'altra metà dal momento che si tratta di una relazione senza futuro."Ho smesso di correrti incontro da quando ho capito che ti stavo soltanto rincorrendo, ho chiuso gli occhi per te mille volte, credere che andava ...

RDS_official : ??Lascio parlare loro. E non mi chiedere se è tutto a posto tu. Piuttosto metti meno ghiaccio al Moscow Mule. Non an… - matteosalvinimi : #Salvini: Andare a votare? Se mi dicesse “Le conviene” direi probabilmente “Sì” come partito e come qualità della v… - sv5ismylife : RT @chiara_ishere: Questo video l’ho fatto quando è uscita “Ti lascio andare”... Ve lo ripropongo?? #Amici18 Tish e Alberto -