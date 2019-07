Sampdoria | Ferrero pensa di vendere la società blucerchiata

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Massimostando di cedere ladoriana di cui è il presidente dal 12 giugno 2014. L'attuale patron doriano aveva acquistato lada Edoardo Garrone a titolo gratuito mettendosi accollandosi circa 15 milioni di euro di debiti.nel corso di questi anni aveva ammesso che in principio era interessato all'acquisto della Roma, squadra di cui è tifoso da bambino. Adesso ha in mente di acquistare il Palermo per riportarlo in alto dopo gli ultimi anni difficili di gestione Zamparini.vuolelaper acquistare il Palermoha amesso che da due anni è interessato al Palermo, dopo un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport. Il presidente dellaha ammesso che ha messo in vendità laper acquistare il Palermo, città per cui prova un certo amore. Attualmentenon ha ancora venduto la ...

Glongari : Il presidente della #Sampdoria Ferrero in esclusiva a #sportitaliamercato conferma: “Dieci minuti fa ho venduto… - MatteoPedrosi : Ferrero a @tvdellosport: “Dieci minuti fa ho venduto #Andersen al #Lione per 24m€ + 6m€ di bonus”. #Sampdoria @Glongari #Calciomercato - MatteoPedrosi : Massimo #Ferrero interessato al #Palermo e pronto a vendere la @sampdoria alla cordata di #Vialli per circa 100m€;… -