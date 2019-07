Meteo | nuova Allerta Estofex | sarà un Sabato estremo con grandine | alluvioni lampo e

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per temporali - vento e grandine - nuovamente imbiancata Torino : Resta l’Allerta gialla in Piemonte per temporali, grandine e raffiche di vento, secondo l’aggiornamento Meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che prevede un graduale miglioramento del tempo dalle ore centrale di domani, con temperature in lieve calo. Oggi pomeriggio un temporale con grandine si è abbattuto a Torino, anche se probabilmente meno forte di quella di lunedì scorso, quando in mezz’ora sono ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : “persistono forti piogge e temporali al Nord Italia” : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia continuano ad essere interessate da infiltrazioni di aria fresca in quota, che danno luogo, ancora, ad una spiccata instabilità, con attività temporalesca intermittente e localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori ...

Meteo Luglio - le Previsioni : nuova ondata di caldo innescherà maltempo estremo con temporali e grandine in tutt’Italia : Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia: il maltempo condizionerà in modo molto pesante il prosieguo del mese. Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, infatti, sono particolarmente preoccupanti: il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e ...

Il cielo del mese di luglio - tra una nuova eclissi di Luna e le prime Meteore d’estate : cielo limpido e temperature piacevoli anche a notte fonda: è tutto quel che serve per cogliere il massimo del cielo estivo. E allora raggiungete l’osservatorio più vicino, imbracciate il telescopio o, se non ne possedete uno, rispolverate il vostro vecchio binocolo e seguite i nostri consigli per non perdervi le migliori vedute di questo mese. Luna protagonista Il calendario di luglio offre ben due momenti dedicati interamente al nostro ...

Meteo : con l'estate arriva una tempesta di temporali - grandine e trombe d'aria. Poi nuova ondata di caldo : Il primo weekend dell'estate sottosopra con il Meteo che passerà da tempeste di temporali al caldo torrido: le previsioni. Nel corso del weekend, un temporaneo cedimento dell'alta...

Meteo : con l'estate arriva una tempesta di temporali - grandine e trombe d'aria. Poi nuova ondata di caldo PREVISIONI : Il primo weekend dell'estate sottosopra con il Meteo che passerà da tempeste di temporali al caldo torrido: le PREVISIONI. Nel corso del weekend, un temporaneo cedimento dell'alta...

Meteo - il caldo concede una breve tregua ma tornerà più forte di prima : nuova ondata africana da Venerdì : Meteo – Il caldo che ha attanagliato l’Italia per una decina di giorni abbondanti, sta concedendo una tregua: la settimana centrale del mese di Giugno è iniziata con temperature in calo in tutt’Italia. Lunedì 17, infatti, la città più calda è stata Lecce con “appena” +34°C, in netto calo rispetto ai picchi che fino a Domenica avevano lambito i +40°C su gran parte del Paese. A Milano la temperatura massima è stata di ...

Meteo Piemonte : la nuova app di Arpa - previsioni e dati in tempo reale : Che tempo farà in Piemonte domani? Quanti gradi ci sono in questo momento a Torino? Il livello del Po è sopra la soglia di attenzione? Una nuova app con le previsioni Meteo per il giorno in corso e i due successivi e i dati Meteoidrologici in tempo reale può rispondere a queste e altre domande. E’ possibile scegliere una località preferita in modo da poter visualizzare subito il luogo di interesse. Tutti i dati sono consultabili in formato ...

Meteo - in arrivo una nuova perturbazione. Ma nel weekend torna finalmente il sole : La decima perturbazione di un mese di maggio insolitamente bagnato si appresta ad arrivare sull'Italia: oggi infatti il vortice ciclonico si allontanerà verso est lasciando spazio soprattutto nelle regioni settentrionali a temporali e a un deciso abbassamento della quota neve. Il maltempo insisterà domani al Nord-Est e al Centro, specie fra le zone interne e il versante adriatico, mentre a partire da giovedì la graduale espansione ...

Installata Nuova Stazione Meteo a Montale Pistoia : Una Nuova Stazione di rilevamento Meteorologico, entra a far parte della nostra rete ed è stata Installata recentemente a Stazione una frazione del comune di Montale in provincia di Pistoia, Toscana. L’area di Stazione, risulta avere un clima caratterizzato da forti escursioni termiche nei periodi di alta pressione e un’elevata piovosità con correnti prevalenti dai quadranti di S o SW. Le raffiche di vento, in particolare dai ...

Meteo : nuova perturbazione in arrivo - temporali nel weekend : Anche il prossimo weekend, come tutti quelli di maggio, sarà caratterizzato da piogge e temporali: una nuova perturbazione infatti arriverà domani dal Nord Africa sulle regioni meridionali per poi risalire la penisola domenica. Oggi è atteso un peggioramento al nord, a partire da domani un fronte dal nor Africa porterà piogge e temporali su isole e Calabria, fino a interessare tutto il Centro-Sud entro domenica. Nel frattempo le temperature ...

Meteo - nuova perturbazione in agguato sull’Italia : attesi temporali e grandinate : Nonostante il ritorno di temperature decisamente più miti, a causa dell'assenza dell'alta pressione, l'Italia è sempre esposta alle perturbazioni in arrivo. Dopo un metà settimane caratterizzata da sole prevalente e temperature diurne in risalita, infatti, da venerdì alcune zone del Paese, in particolare il Nordovest, faranno i conti con un nuovo peggioramento improvviso.Continua a leggere

Meteo - maledizione continua : la data della nuova ondata di pioggia e gelo. 2019 - il timore degli esperti : Che il Meteo in questi giorni sia parecchio strano è sotto gli occhi di tutti. La primavera non ha intenzione di esplodere, fa freddo, piove, la tristezza è nell'aria. E non vediamo la luce. Nei prossimi giorni le temperature saliranno, poi vivremo ancora tempi duri. Nel dettaglio, si legge su Repub

Meteo : vasta bassa pressione sull'Italia - nuova giornata autunnale! : Come vi dicevamo ieri, nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo che le condizioni Meteo sono nuovamente precipitate su gran parte d'Italia. Una nuova perturbazione atlantica si è introdotta...