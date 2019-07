ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) L’inchiestadel, trovato cadavere nella caserma ‘Gamerra’ di Pisa il 16 agosto 1999, scala le gerarchie. La procura di Pisa ha iscritto nel registro degli indagati anche l’allora comandante della Folgore, il generale Enrico Celentano, oggi 76enne, per le ipotesi di reato di favoreggiamento e false informazioni al pubblico ministero. Salgono così a 4 le persone finite sotto inchiesta: gli altri indagati, che erano tutti commilitoni della vittima, sono Alessandro Panella, 40 anni, di Cerveteri (arrestato ai domiciliari e da mesi con il solo obbligo di firma), Andrea Antico, coetaneo, residente in provincia di Rimini, e Luigi Zabara, 41 anni, di Frosinone. A tutti e tre viene contestato al momento l’omicidio volontario in concorso. Il generale in pensione è stato sentito giovedì per 4 ore dal procuratore capo di Pisa, Alessandro ...

Tg3web : Il caso di Emanuele Scieri, il parà trovato morto 20 anni fa nella caserma della Folgore a Pisa. Tra gli indagati l… - TutteLeNotizie : Emanuele Scieri, l’inchiesta sulla morte del parà punta i vertici militari: indagato l… - fattoquotidiano : Emanuele Scieri, l’inchiesta sulla morte del parà punta i vertici militari: indagato l’allora comandante della Folg… -