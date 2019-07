Capitani e no | L' Espresso in edicola da domenica 7 luglio

espresso.repubblica

(Di venerdì 5 luglio 2019) La copertina su Carola Rackete e Matteo Salvini, il servizio esclusivo sullo stato delle prigioni per migranti in Libia, il dialogo a distanza tra Cacciari e il segretario Pd Zingaretti, l'inchiesta sull'evasione fiscale, l'inedito sulla Luna di Age&Scarpelli e Monicelli. Cosa trovate ine sui device e gli articoli in anteprima per gli abbonati

stef_cipolla : E tu da che parte stai? Capitani e no. espressosettimanale new cover #espressosettimanale #espresso #giornali… - aurelioebasta : Non mi sono mai espresso per la politica, per la questione migranti, salvataggi, barche e capitani e oggi ho deciso… - legaleabbate : Gli esperti di Diritto hanno espresso i loro pareri su tutto quanto riguarda navi, transfughi, immigrati, capitani,… -