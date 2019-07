Audi R8 LMS GT2 - A Goodwood la versione da competizione per gentlemen driver

quattroruote

(Di venerdì 5 luglio 2019) L'Sport ha svelato ala R8 LMS GT2, unadadella R8 pensata espressamente per i gentlemane per la nuova categoria prevista dall'SRO per la stagione 2020. Veloce come una GT3. Con l'esperienza maturata con le versioni LMS GT3 e LMS GT4 l'ha potuto raccogliere un grande know-how nel mondo delle GT e ha ottenuto grandi risultati nei circuiti di tutto il mondo. Con la GT2 si è voluto creare un modello capace di eguagliare le prestazioni di una GT3 sfruttando unameno estrema della R8 da, ma allo stesso tempo libera dagli attuali limiti regolamentari, in modo da poter offrire ai clienti sportivi una esperienza molto coinvolgente anche se meno specialistica. 640 CV per 1.350 kg. Uno degli elementi fondamentali della R8 LMS GT2 è l'adozione del propulsore V10 5.2 libero da strozzature, che permette di contare su una ...

