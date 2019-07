Aperto anche domenica impianto Rocca Cencia

Terremoto Castelli Romani - scuole chiuse a Colonna. Molti hanno dormito all'Aperto. Verifiche anche a Roma : Notte tranquilla dopo la scossa di domenica sera con epicentro nella cittadina in provincia di Roma. Tanta paura ma fortunatamente nessun danno. La metro C regolarmente in funzione

Inter-Empoli sold out - Aperto anche il terzo anello : “festa o guerra” : Si avvicina la partita decisa per la stagione di Inter e Empoli, le due squadre sono alla ricerca di punti per la Champions League e la salvezza e non possono permettersi un passo falso per non complicare la corsa ai rispettivi obiettivi. Nel frattempo pubblico delle grandi occasioni a San Siro, venduti oltre 67mila biglietti, con il dato finale che potrebbe sfiorare i 70mila, in mattinata infatti è stato aperto anche il terzo anello ...

THERESA MAY SI DIMETTE/ Ma il caso Brexit resta Aperto - grazie anche all'Ue - : THERESA May ha annunciato le sue dimissioni. Il tema Brexit resta ancora sul tappeto e si intreccia con le vicissitudini dell'Ue