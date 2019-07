11 arresti e droga sequestrata dopo controlli in piazze spaccio

Spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti : 3 arresti - 1 kg droga sequestrata : Roma – Nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e alla repressione dello Spaccio di droga, i Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, coadiuvati dal personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito specifici controlli su tutto il territorio di competenza. Il bilancio dell’intensa attivita’ e’ di 3 persone arrestate: il primo a finire in manette per detenzione ai fini di ...

Mafia - 25 arresti a Palermo/ Colpito clan Brancaccio di Cosa nostra : droga - pizzo e… : Mafia, 25 arresti a Palermo nelle scorse ore: Colpito il clan di Brancaccio di Cosa nostra: gravissime le accuse, ecco tutti i dettagli

Palermo - blitz contro il clan Brancaccio : 25 arresti. “Affari con droga - estorsioni - azzardo e case di riposo” : Associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata, incendio, trasferimento fraudolento di valori aggravato, autoriciclaggio, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri. Dovranno rispondere, a vario titolo, di queste accuse le 25 persone arrestate a Palermo nell’ambito dell’operazione “Maredolce 2” e accusate di far parte del mandamento mafioso di Brancaccio. Le ...

Palermo : tritolo e droga nascosti in campagna - tre arresti : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - tritolo e droga nascosti nel palermitano. A scoprili sono stati i carabinieri della compagnia Cefalù che hanno arrestato, con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, concorso in furto aggravato di energia elettrica, detenzione

Trapani : allagano casa per nascondere la droga - due arresti : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) - Hanno rischiato di allagare casa pur di nascondare la droga ai carabinieri che bussavano alla loro porta. E' accaduto a Erice, in provincia di Trapani, dove per detenzione ai fini di spaccio sono stati arrestati Anna Messina, 56 anni, e Gabriel Caltagirone, 19 anni. Qu

Cagliari - operazione antidroga : arresti : 6.45 Vasta operazione antidroga della polizia di Stato a Cagliari.Impegnati circa 100 agenti, un elicottero del Reparto volo e Reparti prevenzione crimine. Diverse le misure cautelari in carcere richieste dalla procura distrettuale antimafia di Cagliari nei confronti di pregiudicati ritenuti trafficanti di stupefacenti.

Modica - droga a minori : 9 arresti : droga a minori, i carabinieri della Compagnia di Modica arrestano 9 persone. Dalle prime ore della mattinata odierna, oltre 60 carabinieri

Firenze - droga da Albania : 10 arresti : 8.08 I Carabinieri di Firenze hanno arrestato 10 persone nelle province di Firenze,Siena, Prato, Parma, Milano, Roma e Varese. L'indagine ha permesso di individuare un gruppo criminale organizzato, composto da albanesi, dedito al reperimento e smercio di cocaina e marijuana, provenienti dall'Albania. Base per la cocaina era Firenze, dove veniva ceduta all'ingrosso; la marjuana veniva invece trasportata via mare dall'Albania e raggiungeva varie ...

Droga - arresti tra Campania e Calabria : 9.41 I carabinieri del Comando Compagnia di Eboli, tra i comuni di Eboli e Campagna, nel Salernitano, e San Luca (RC), stanno eseguendo diversi provvedimenti restrittivi emessi dal gip del tribunale di Salerno su richiesta della Dda. L'ipotesi di reato è quella di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

“Pizzo” e traffico droga con l’Albania - 12 arresti a Catania : E' stata battezzata "Hostage" l'operazione della polizia di Stato di Catania, che, su delega della Direzione distrettuale antimafia - ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dodici persone ritenute responsabili dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Mazzei), associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di marijuana e cocaina ed ...

Droga ed estorsioni - arresti a Catania : La polizia di Catania ha arrestato un gruppo criminale responsabile di associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio. Contestati anche episodi di estorsione, con l'aggravante di avere commesso il fatto sia con il metodo mafioso che al fine di favorire l'associazione medesima. (Lapresse) Redazione ?

‘Ndrangheta - non solo Gioia Tauro : i porti d’Europa per la droga delle cosche. Blitz del Ros con 30 arresti : La parola d’ordine era diversificare. Il traffico di droga viene gestito dalla ‘Ndrangheta con la stessa mentalità di un’azienda che deve ottimizzare i profitti e ridurre il più possibile i rischi. Ecco perché l’inchiesta “Edera”, che stamattina ha portato all’arresto di 30 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, ha dimostrato ancora una volta come il porto di Gioia Tauro non è l’unico ...

Torino - droga per la movida : 8 arresti : 10.08 I Carabinieri di Torino hanno esguito 8 misure cautelari per spaccio di droga nel quartiere Vanchiglia,in particolare in Piazza Santa Giulia,noto per la movida giovanile, e in diversi bar "selezionati e sicuri" di tutta la città. Individuato un gruppo criminale, composto da 3 italiani,un tunisino e 4 albanesi, specializzato nello smercio di cocaina. Per sviare le indagini,vendita e appuntamenti erano concordati con i clienti tramite ...

Droga su litorale veneto - arresti : 8.49 arresti ed espulsioni sono in corso dall'alba in una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave con l'ausilio dei Carabinieri del 4/o Battaglione "veneto", di un elicottero e del Nucleo Cinofili di Torreglia (Padova). Le misure cautelari, a carico di tunisini, sono state emesse dalla magistratura veneziana che ha stroncato un consistente traffico di Droga sul litorale di Jesolo (Venezia), specie nelle aree della ...