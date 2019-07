Vent’anni fa primo trapianto di fegato all’Ismett | congresso a Palermo

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) Sono passati 20 anni daldieseguito in Sicilia, all’Ismett Irccs di: oggi sono 1.227 gli interventi portati a termine su adulti e bambini, di cui 138 da donatore vivente. Numeri che posizionano l’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione tra i principali in Europa per volumi di attività, qualità, innovazione e ricerca. Di questo e di altri temi, dalla ricerca ai prossimi traguardi in termini di cure e innovazione, si discuterà ail 12 luglio al‘Immaginare il futuro deldi: costruire su 20 anni di esperienza all’Ismett’, organizzato dall’Irccs e da Upmc (University of Pittsburgh Medical Center). L’evento, accreditato Ecm, sarà accessibile per medici e addetti ai lavori anche in diretta streaming (www.ismettlever2019.com). “Il– ...

bobi_berga : RT @MaestraSilvia_: Vent'anni Io credo che lassù C'era un sorriso anche per me La stessa luce che Si accende quando nasce un re Una stella… - MCatanuto : RT @MaestraSilvia_: Vent'anni Io credo che lassù C'era un sorriso anche per me La stessa luce che Si accende quando nasce un re Una stella… - MaestraSilvia_ : Vent'anni Io credo che lassù C'era un sorriso anche per me La stessa luce che Si accende quando nasce un re Una st… -