Stromboli eruzione 2019

(Di giovedì 4 luglio 2019): una serie di forti esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio, mentre due trabocchi di lava hanno preso a scendere dalla Sciara del fuoco verso il mare. Un escursionista di Milazzo, Massimo Imbesi, 35 anni, è rimasto ucciso mentre era incamminato a Punta dei Corvi insieme a un amico, illeso. Si segnalano altri due feriti, colpiti da pietre. I lapilli hanno causato principi di roghi ella vegetazione. Sono intervenuti mezzi aerei anti-incendio e un elicottero per raggiungere Imbesi e i feriti sul versante delloin. Anche l'abitato di Ginostra è stato raggiunto dalla pioggia di lapilli incendiari. Non è in pericolo di vita l'amico brasiliano che era in escursione assieme alla vittima, ritrovato in stato di shock e disidratato da una guida, che è stata successivamente raggiunta dalle forze ...

poliziadistato : Le immagini dell'eruzione di #Stromboli dall'elicottero della #PoliziadiStato - emergenzavvf : #Stromboli #3luglio 21:00, il lavoro dei #canadair #vigilidelfuoco per lo spegnimento dei quattro focolai attivi do… - Tg3web : Eruzione #Stromboli Canadair in azione per spegnere gli incendi. Comune di #Lipari: nessuna evacuazione. Due navi d… -