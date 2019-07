SKY – Juve con troppi attaccanti in rosa | il Napoli pronto a investire su Icardi

SKY – Icardi aspetta la Juve - ma il Napoli è pronto a spendere 60 milioni più bonus : A Sky si parla di Napoli nello speciale sul calciomercato e Gianluca Di Marzo ha ipotizzato uno scenario interessante tra Inter e Napoli “Paratici ieri a Ibiza per incontrare Wanda Nara. La Juve ha fatto capire che c’è l’interesse per Icardi“. Ma il giornalista sul suo sito ha specificato che in questo momento non ha spazio per chiudere questa operazione per diverse motivazioni: i bianconeri sono impegnati a chiudere per ...

Juve 2019 2020 : la formazione di SKY Sport con un inedito modulo : Juve 2019 2020: la formazione proposta da Sky Sport SZCZESNY CANCELO BONUCCI CHIELLINI ALEX SANDRO EMRE CAN PJANIC RABIOT RAMSEY DYBALA RONALDO Juve 2019 2020: la formazione di Sky Sport con un inedito modulo Sorprendentemente Sky Sport sceglie un 4-3-1-2 per coniugare l’arrivo in squadra di due centrocampisti di qualità come Rabiot e Ramsey con […] More

“Ho visto Maradona alla Juve” - misteri e retroscena sul Pibe de Oro : il docufilm di SKY : Da molti è definito il più grande, per quello che era in campo e per il personaggio che si è costruito fuori. Diego Armando Maradona, croce e delizia, condottiero di un popolo in cui è nato (l’Argentina) e in cui è stato adottato (Napoli). Tra qualche giorno (il 5 luglio) saranno 35 anni esatti dall’arrivo del Pibe de Oro nella città partenopea. A raccontare tutti i misteri e i retroscena del trasferimento più tormentato del ...

SKY - accostato al Napoli - sceglie la Juventus - i dettagli : Secondo Sky Sport, Luca Pellegrini, accostato nelle scorse settimane al Napoli, ha trovato l’intesa con la Juventus. Si avvicina la fumata bianca per la trattativa tra Juventus e Roma per l’approdo in bianconero di Luca Pellegrini. le parti hanno definito gli ultimi dettagli e il giocatore già nella giornata di domani effettuerà le visite mediche con il suo nuovo club. Leggi anche : ADL: “Manolas e Rodriguez? Dipende dal gioco ...

Rabiot Juventus - “SKY Sport” conferma : è fatta! Ecco i dettagli del contratto : Rabiot Juventus – La Juventus ha preso Adrien Rabiot, piovono conferme dopo l’anticipazione di Calciomercato.it. Ufficializzato Aaron Ramsey, la dirigenza bianconera ha piazzato l’affondo decisivo per il secondo innesto a parametro zero a centrocampo mettendo le mani sul francese in uscita dal Paris Saint-Germain. Ennesimo colpo a parametro zero di Paratici che senza spedere un euro (commissioni […] More

De Ligt Juventus - colpo vicino - conferme da SKY. Stipendio monstre per lui : DE Ligt Juventus – Sembra sempre più vicino il colpo in difesa. La società bianconera ha intenzione di portare a Torino uno dei migliori difensori che il panorama calcistico mondiale ha messo in mostra. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava un’operazione quasi impossibile, adesso è molto probabile; a confermarlo è Sky Sport. De […] More

Calciomercato Juventus : pronto il regalo per Sarri - SKY conferma : Calciomercato Juventus – Raggiunto l’accordo col Chelsea e con Maurizio Sarri, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, è già a lavoro per regalare al tecnico toscano il primo rinforzo della rosa. Il nome è di quelli altisonanti, un sogno per i tifosi e non soltanto; il dirigente bianconero, infatti, ha voglia di rivedere a […] More

SKY : c’è il like di Dybala al Tweet dell’annuncio di Sarri alla Juve : Uno dei cuoricini al Tweet con cui la Juventus comunica che Maurizio Sarri è il suo nuovo allenatore è quello di Paulo Dybala. Il gradimento manifestato dal giocatore Juventino è così commentato a Sky Sport 24 da Riccardo Trevisani: “Dybala è uno dei giocatori che aveva maggiormente bisogno di un cambio tecnico dopo una stagione molto complicata dovuta alle incomprensioni con Allegri e anche al ruolo in cui ha giocato. Dybala deve stare ...

Calciomercato e amarcord - Marocchi a SKY con la Panda di Italia 90 : "Regalo della Juve - ne esistono venticinque" : Calciomercato e memoria. Presente, attualità, ma anche un tuffo romantico nel passato, ancor più dolce in quanto inatteso. Mercoledì sera su Sky Sport Alessandro Bonan accoglie Giancarlo Marocchi che, in collegamento da Milano Marittima, raggiunge l’inviato Massimo Ugolini in Panda.In studio scatta un’iniziale risata perché un ex calciatore – oggi apprezzato commentatore – te lo immagineresti a bordo di una qualunque automobile, tranne che di ...

SKY Sport : Lunedì è il giorno giusto per Sarri alla Juve : Sky Sport, in un servizio andato in onda alle 12, parla dell’ultimo week end di attesa per l’allenatore della Juve. Lunedì potrebbe essere il giorno della chiusura con Sarri per la panchina bianconera. Una telenovela che va avanti da diverse settimane e destinata a chiudersi nel migliore dei modi per il tecnico toscano. I contatti di queste ultime ore tra gli agenti di Sarri, Ramadani e Pellegrini, e il Chelsea portano verso una ...

SKY : ci sarebbe l'accordo tra la Juventus e Chiesa - Bentancur verso il rinnovo : In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore della Juventus, Fabio Paratici si sta muovendo anche su altri fronti. Il primo è blindare i gioielli che già ha in rosa. Uno di questi è senza ombra di dubbio Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano - riferisce tra gli altri Sky Sport - sarebbe ad un passo dal rinnovo fino al 2024 con la Juventus. Il prossimo anno, sempre secondo gli esperti di mercato dell'emittente satellitare, Rodrigo Bentancur ...

Guardiola Juventus - “SKY” allo scoperto : opzione concreta! : Guardiola Juventus – Sembra nuovamente allontanarsi l’ipotesi di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: dopo che l’ex allenatore del Napoli ha conquistato l’Europa League con il Chelsea, infatti, le sue quotazioni sono scese anziché salire e una conferma arriva direttamente dal Regno Unito. Sembra infatti certo che la Juventus guardi con interesse al campionato proprio agli allenatori del […] More

SKY Sport Premier : «La Juve valuta Guardiola e Pochettino. Sarri è solo un ripiego» : A DIFFERENZA DELL’ITALIA Secondo Sky Premier League, la Juventus vorrebbe Pep Guardiola o Mauricio Pochettino come allenatore, e Maurizio Sarri sarebbe solo un’operazione di ripiego. Lo dice in un’intervista Adam Digby, parlando dei movimenti sulla panchina lasciata libera da Massimiliano Allegri. Mentre Sky in Italia considera che sia Sarri la prima scelta per sostituire il suo connazionale Digby «Assolutamente no, la Juve lo ...

Inter - SKY Sport : ci sarebbe l'apertura alla Juventus per la cessione di Icardi : L'Inter sta cominciando a muoversi sul mercato in vista della prossima estate. La società nerazzurra sarà libera dai vincoli del fair play finanziario, essendo uscita definitivamente dal settlement agreement. Il nuovo ciclo è partito oggi con l'ufficialità del nuovo allenatore Antonio Conte che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre 9 milioni di euro a stagione più bonus e domani sarà a Madrid per la finale di Champions ...