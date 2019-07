Scaletta e ingressi per il concerto di Liam Gallagher al Collisioni di Barolo il 4 luglio

optimaitalia

(Di giovedì 4 luglio 2019) Con ildialdi, il cartellone degli spettacoli del festival agrirock entra finalmente nel vivo. Dopo la calata di Eddie Vedder,Festival è infatti pronto ad accogliere un altro grande nome della musica internazionale, che nei prossimi mesi rilascerà il secondo album da solista dopo il debutto in As you are che ha sancito l'addio definitivo agli Oasis. L'inizio delè previsto per le 21,30, con controlli di sicurezza che saranno effettuati all'accesso all'area per i quali rimangono validi tutte le restrizioni dei grandi concerti con il divieto di introduzione di tutti gli oggetti atti ad arrecare offesa comprese le bottiglie d'acqua dotate di tappo.è stato già in Italia per il Medimex di Taranto dell'8 giugno e sarà ancora nel nostro paese per le due date che terrà nei palasport a seguito del ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Scaletta e ingressi per il concerto di #LiamGallagher al Collisioni di Barolo il 4 luglio - OptiMagazine : Scaletta e ingressi per il concerto di #LiamGallagher al Collisioni di Barolo il 4 luglio - opusnobile : RT @OptiMagazine: Scaletta e ingressi per il concerto di @Ligabue a Milano, info viabilità per raggiungere San Siro -