Russia | il sottomarino in fiamme era a propulsione nucleare Top secret su incidente

(Di giovedì 4 luglio 2019) Era ail sommergibile militare russo andato inlunedi' nel mare di Barents e in cui sono morti 14 marinai ma l'incendio si e' limitato alla zona batterie del mezzo navale e "l'installazionedell'apparato e' stata completamente isolata". Confermando per la prima vola che l'ha coinvolto un, il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha detto di aver assicurato il presidente Vladimir Putin che l'equipaggio ha preso tutte le precauzioni necessarie per proteggere il reattore dalle. Il sommergibile, attualmente nel porto di Severomorsk, nella penisola di Kola, sopra il Circolo polare artico, potra' essere riparato e riprendere il largo."L'unita' di energiasulla nave e' stata completamente isolata e nessuno si trova in quella sezione. L'equipaggio ha preso tutte le misure necessarie per ...

