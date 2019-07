Renzi condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti

Matteo Renzi condannato dalla Corte dei Conti : dovrà versare 15mila euro per danno erariale : L'ex Presidente del Consiglio condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale : i fatti risalgono al 2005 quando era presidente della Provincia di Firenze. Secondo i magistrati contabili, Matteo Renzi avrebbe causato un danno alle casse dello Stato scegliendo di nominare un collegio di direzione generale invece di un singolo direttore generale. Conti nua a leggere

Matteo Renzi condannato dalla Corte dei Conti della Toscana per danno erariale. E c’è un altro procedimento aperto : Matteo Renzi è stato condannato dalla Corte dei Conti della Toscana per un danno erariale di 15mila euro. Da presidente della Provincia di Firenze, nel 2005, secondo i giudici contabili, aveva nominato un collegio di direzione provinciale invece di un singolo direttore generale. Con l’ex premier sono stati condannati anche i quattro dg e l’assessore al Bilancio in carica al momento della nomina. La Corte dei Conti ha ritenuto ...