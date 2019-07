Quanto ci vuole per innamorarsi?

vanityfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) Ci sentiamo dipendenti Tutto fa meno maleSiamo più feliciAbbiamo le farfalle nello stomaco Ci sentiamo al sicuro La pressione sanguigna diminuisce Siamo più belleAvete mai provato la situazione di sentirvi innamorate di qualcuno senza veramente conoscerlo? Lo vedete in un locale, ci parlate cinque minuti, tornate a casa e non riuscite più a smettere di pensare a lui. Scene da film che succedono anche nella realtà. A maggior ragione ai tempi dei social, quando certe relazioni esistono solo virtualmente ma sono in grado di generare dipendenza emotiva. Il colpo di fulmine non è solo emotivo. La scienza è riuscita a calcolare il tempo esatto dell’innamoramento. Secondo una ricerca pubblicata sul The Journal of the sexual medicine, cisolo un quinto di secondo per fare scattare la reazione chimica. Mentre, secondo uno studio uscito sul Personality and Social Psychology Bulletin, ...

