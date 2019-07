Le vacanze più amate dagli italiani

Sempre più italiani scelgono il prestito per pagarsi le vacanze : Le vacanze si pagano a rate Sempre più spesso: sono in molti quelli che non vogliono rinunciare a fare un viaggio e che decidono di far fronte alle spese, come per esempio il biglietto aereo, il soggiorno in albergo e le attrazioni da visitare, chiedendo un prestito, in genere di qualche migliaio di euro; lo fanno soprattutto i giovani, con piani di ammortamento più lunghi rispetto al passato. Sono diverse le soluzioni disponibili, senza ...

A San Vito lo Capo il mare più bello d’Italia 2019 : è regina delle vacanze : San Vito lo Capo è il mare più bello d’Italia 2019. Lo dicono il Touring Club e Legambiente che hanno stilato la guida dei mari più incantevoli delle penisola. La Sicilia, con San Vito Lo Capo, Ustica, Lampedusa e Linosa, il Val di Noto, Pantelleria, il litorale trapanese, entra di prepotenza nella classifica. Alla città di San Vito lo Capo, che si trova in provincia di Trapani, e al suo mare caraibico, Legambiente ha assegnato 5 Vele, il ...

Le più belle mete per le vacanze 2019 : Se sei alle prese con l’organizzazione delle vacanze 2019, ecco alcuni spunti per i tuoi viaggi, scelti tra le mete più gettonate di quest’anno. L’Albania: la nuova meta nel mar Adriatico Poco più in giù della orami nota Croazia, si trova l’Albania uno dei pochissimi luoghi ancora rimasti segreti in Europa. Il turismo infatti non ha ancora scoperto questa terra che oggi si apre al turismo con spiagge incantevoli e prezzi molto economici. l ...

Csm - la circolare del vicepresidente : due settimane di vacanze in più - ecco i giudici italiani : «O sapremo riscattare con i fatti il discredito che si è abbattuto su di noi o saremo perduti». Il «caos procure» acceso sull' accusa per corruzione a Luca Palamara fa sospendere altri due consiglieri del Csm; e David Ermini, vicepresidente e, per certi versi, coscienza critica del Consiglio Superio

Le vacanze di piacere sempre più di tendenza : Voglia di staccare la spina, di concentrarsi su se stessi e di rilassarsi. La vacanza è una delle aspettative maggiori

Malattie e vacanze : 7 italiani su 10 temono gli insetti dei Paesi più esotici : Con l’arrivo della bella stagione gli italiani iniziano a pensare alle ferie estive e fantasticare con amici e partner sulle mete da scegliere. Sempre più persone scelgono Paesi lontani ed esotici, spesso mossi dallo spirito d’avventura che spinge ad esplorare nuovi mondi e culture, luoghi che mescolano storia e natura incontaminata. E se molto spesso il viaggiatore italiano è pronto ad affrontare i disturbi più comuni e tipici delle Vacanze ...