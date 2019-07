La nuova «Sirenetta» sarà nera La scelta della Disney fa discutere

vanityfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) Halle BaileyHalle BaileyHalle BaileyHalle BaileyHalle BaileyHalle BaileyHalle BaileyHalle BaileyI problemi con il cosiddetto «politically correct» lali aveva già affrontati nel 2018, quando fu travolta dalle polemiche per aver reso Tiana, la prima principessastoria delle favole, «più bianca» nel trailer di Ralph Spacca Internet. Migliaia di utenti avevano accusato la major di voler rendere meno marcato il colorepelle per un fattore estetico non meglio identificato e il tutto si risolse con la correzione digitale del personaggio e il ritorno al suo incarnato naturale. Cosa che, a questo giro, lastravolge perché, a interpretare Ariel nel live-action, non, come si poteva pensare, un’attrice bianca con i capelli rossi, bensì una ragazza di colore. https://twitter.com/THR/status/1146501514510381062 Si tratta di Halle Bailey, che ...

SirDistruggere : Nel live-action del film “La Sirenetta” la cantante Halle Bailey interpreterà Ariel. Quindi la nuova sirenetta sarà… - Corriere : La nuova Sirenetta sarà nera: scelta la cantante Halle Bailey - VanityFairIt : Il regista Rob Marshall sceglie la giovane Halle Bailey, già cantante di successo, come nuova #Ariel del cinema. E… -