ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) A Naxos, terra di terzini, si tennero le primedella storia, di gran lunga superioriOlimpiadi, tanto che Pindaro – detto “il Ceausescu di Tebe” – ne canterà la meravigliosa bellezza e i modernissimi bagni delle strutture sportive, dedicati alla dea Demetra. La leggenda raccontata dal celebre poeta greco vuole che, così come le cicale si innamorarono del loro canto a tal punto da dimenticarsi di mangiare e morire così di fame, anche gli atleti dellegreche rimasero così affascinati dalla sublimità di quella manifestazione da dimenticarsi a cosa servisse. Finché esse scomparvero per sempre sostituite prima dai Giochi Galattici e poi, in età classica, dalla prima forma di Totip. Joseph, il panettiere di Chora, la città principale di Naxos, racconta commosso del piccolo Kostasche ripeteva ai suoi amici: “Il mio primo sogno è...

napolista : Da bambino #Manolas sognava di partecipare alle #Universiadi Seconda puntata del viaggio napolistico alle radici de… - Vincenz09663208 : #manolas e un bambino viziato , e stato lui a chiedere la cessione per altro a quella squadra li , ora se mette a f… -