Calciomercato | le ultime trattative | il Milan su Bennacer | scambio Genoa-Torino

Calciomercato NAPOLI NEWS/ Liverpool su Koulibaly - James Rodriguez.. - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: Ultime notizie giovedì 4 luglio 2019. Bivio per Insigne e affaire James: ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative.

Calciomercato ROMA NEWS/ Idea Fekir - valigia pronta per Marcano - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: Ultime notizie giovedì 4 luglio. E' Mancini il dopo Manolas: ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative di mercato.

Calciomercato Milan news/ Stallo per Gigio Donnarumma - Ultime notizie - : Calciomercato Milan news: Ultime notizie giovedì 4 luglio 2019. Nastasic il nome nuovo, Stallo per Donnarumma: voci e indiscrezioni sulle trattative.

Calciomercato Napoli News/ Bivio Insigne : resta o va via? - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: Ultime notizie giovedì 4 luglio 2019. Icardi possibile sorpresa? Ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative di mercato.

Calciomercato Roma news/ No al ritorno di Strootman - Bartra lontano - Ultime notizie - : Calciomercato Roma news: Ultime notizie giovedì 4 luglio. E' Mancini il dopo Manolas: ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative di mercato.

Calciomercato MILAN NEWS/ Ora Nastasic è un affare! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: Ultime notizie giovedì 4 luglio 2019. Nastasic dello Schalke il nome nuovo: ecco voci e indiscrezioni sulle trattative di mercato.

Calciomercato - le ultime trattative : Lapadula al Lecce e Vavro alla Lazio - si muove ancora il Genoa : ultime ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, si muovono le squadre del campionato di Serie A, diverse trattative nella fase finale. Una di queste riguarda il nuovo attaccante del Lecce, dopo l’arrivo del portiere Gabriel è praticamente fatta anche per l’attaccante Lapadula, accordo raggiunto con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto. Si muove anche la Lazio, è fatta per il difensore Vavro dal ...

Calciomercato Roma - le ultime : Barella sempre più lontano - ma Mancini è ad un passo : Roma sempre molto attenta alle situazioni riguardanti Barella e Mancini, uno sempre più lontano e l’altro sempre più vicino. Sembrava fatta perché il centrocampista del Cagliari potesse approdare in giallorosso, specie dopo le parole del presidente dei sardi Giulini, ma la volontà del calciatore sembra ben diversa, e si chiama Inter. Tra l’altro, a Milano è stato avvistato il suo agente, e quello di Nainggolan, Alessandro ...

Calciomercato Serie A : ecco le ultime notizie della massima serie : Calciomercato serie A: ecco le ultime notizie della massima serie Il primo luglio scorso è iniziato ufficialmente il Calciomercato, ma molte squadre hanno giocato d’anticipo cominciando a sistemare la propria rosa con un discreto anticipo. Le big sono scatenate, alla ricerca di rinforzi costantemente e molto attive anche sul fronte cessioni. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime notizie più importanti provenienti dal mercato di ...

Calciomercato Sampdoria - ultime notizie : Andersen-Lione - asse con l’Inter : Calciomercato Sampdoria, ultime notizie: Andersen-Lione, asse con l’Inter Dopo l’era Marco Giampaolo, passato al Milan, per la Sampdoria è tempo di ripartire da Eusebio Di Francesco. In attesa di capire il futuro della società, i blucerchiati si muovono sul mercato tra entrate ed uscite: ecco le ultime notizie in merito. Calciomercato Sampdoria: in entrata si fanno diversi nomi La Sampdoria sembrerebbe essere alla ricerca di ...

Calciomercato Milan - ultime notizie : fatta per Hernandez - ora Veretout : Calciomercato Milan, ultime notizie: fatta per Hernandez, ora Veretout Dopo il provvedimento disciplinare che l’UEFA gli ha imposto, per il Milan è tempo di costruire la nuova squadra da mettere a disposizione del neo allenatore Marco Giampaolo. I rossoneri sono attualmente una delle squadre più attive sul mercato e di seguito vi riportiamo le ultime notizie in merito. Calciomercato Milan: Il problema dell’ufficialità Per ...

Calciomercato Inter news/ Pronti 40 mln per Barella no contropartite - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news: Ultime notizie mercoledi 3 luglio. La squadra nerazzurra continua nelle sue operazioni estive: ecco tutte le voci e indiscrezioni.

Calciomercato Roma News/ Rinnovo difficile per El Shaarawy - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News: Ultime notizie mercoledi 3 luglio. La squadra giallorossa continua nelle sue operazioni estive: ecco tutte le voci e indiscrezioni.

Calciomercato MILAN NEWS/ Borini e Castillejo al passo d'addio? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: Ultime notizie 3 luglio. La squadra rossonera continua nelle sue operazioni estive: le voci e indiscrezioni sulle trattative.