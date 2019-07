Basta con le solite zuppe | quelle estive sono fresche e super nutrienti

Calcio femminile - Universiadi 2019 : Italia-Giappone 1-2. La doppietta di Koyama condanna le azzurre - Goldoni non Basta : L’Italia di Calcio femminile viene sconfitta all’esordio alle Universiadi: nella prima giornata del Girone D le azzurre escono sconfitte per 1-2 a causa della doppietta messa a segno da Koyama, inframmezzata dalla marcatura di Goldoni, che si rivela insufficiente per la nostra Nazionale. Nel primo tempo al 13′ ci prova Goldoni, ma al 18′ Capelletti prima para su Kubo, poi non può nulla sulla conclusione di Koyama. Alla ...

Wimbledon – Non Basta il cuore - Giulia Gatto-Monticone cede a Serena Williams : ma che brava l’azzurra! : Dopo un inizio da incubo, la tennista italiana alza i giri del motore mettendo paura alla Williams, che deve giocare il suo miglior tennis per avere la meglio e volare al secondo turno Bravissima Giulia Gatto-Monticone, che sul Centrale di Wimbledon mette paura a Serena Williams, costringendola a giocare il proprio miglior tennis per volare al secondo turno dello slam in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club. ...

Vergogna! Sfera EbBasta pubblica lo scontrino della cena : Immaginate: è il giorno del vostro compleanno, siete nel pieno della vostra forma fisica perché avete 25 anni e fate i calciatori. Ora, quanto spendereste per portare a cena i vostri amici? Se foste Andrea Petagna, attaccante della SPAL, circa 7500 euro. Sì, proprio così, il calciatore il 30 giugno ha compiuto 24 anni e ha festeggiato con una serata a Ibiza in compagnia dei suoi amici, tra cui Papu Gomez, Alessio Romagnoli e Sfera Ebbasta.\\ Ed ...

Basta con la gogna del #MeToo : La campagna #MeToo contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne non può trasformarsi in un tritacarne mediatico-giudiziario, attraverso cui distruggere la vita delle persone sulla base di accuse ancora tutte da dimostrare. A sostenerlo con forza sono alcuni protagonisti d’eccezione dello st

Gennaro Lillio furioso contro alcune testate giornalistiche : “Basta - da ora in poi…” : Gennaro Lillio attuale fidanzato di Francesca De Andrè è furioso contro alcune testate giornalistiche Gennaro Lillio ha appena comunicato sul suo profilo Instagram che da oggi in poi sarà lui a comunicare qualsiasi cosa che lo riguardi e non utilizzerà più i giornali per aggiornare i suoi fedeli sostenitori. Il motivo? Il nuovo fidanzato di Francesca De … Continue reading Gennaro Lillio furioso contro alcune testate giornalistiche: ...

Elisabetta Canalis con il lato b deforme : Basta con la storia che ci ritocchiamo le foto! : La nota showgirl sarda, Elisabetta Canalis, pubblica un esilarante scatto sul suo profilo Instagram in cui si mostra completamente "deformata". L'intento è quello di ironizzare su uno degli argomenti più discussi nel mondo dello spettacolo, cioè l'utilizzo di programmi per modificare le foto, come ad esempio Photoshop, capace di rendere perfetti i soggetti ritratti in ogni immagine.\\La bellissima ex velina, che ormai da anni vive in America con ...

Elisabetta Canalis : “Basta con ‘sta storia che ci ritocchiamo le foto - brutta cosa l’invidia”. Ma la ex velina intende tutt’altro… : FQ Magazine Elisabetta Canalis prepara dei biscotti a forma di pene: per chi saranno? Elisabetta Canalis ha molto senso dell’umorismo e sa prendersi in giro. In questo caso, c’è da dire che sa anche prendere in giro le sue colleghe. La bella Elisabetta, 40enne in forma strepitosa, ha infatti postato una foto sul suo profilo Instagram nella quale ...

Questa immagine nasconde un premio da 70.000 dollari in Bitcoin : Basta solo decifrarla : La criptovaluta digitale Bitcoin recentemente ha superato quota 10.000 dollari, un’impresa considerato il rapido declino affrontato dal 2018. Se avete smesso di investire denaro in Bitcoin dopo il suo forte calo, ora avrete la possibilità di guadagnare 70.000 dollari in Bitcoin semplicemente risolvendo il puzzle dell’immagine inserita più avanti in questo articolo. Satoshi’s Treasure è una caccia al tesoro della realtà alternativa dal valore di ...

Risale Timmermans - ma 8 paesi sono contro (e Bastano anche senza Roma) : La notte porta consiglio? Forse. Dopo una nottata intera di trattative che vanno avanti a fatica in mattinata, al consiglio europeo straordinario in corso a Bruxelles sulle nomine europee riappare il nome del socialista Frans Timmermans per la presidenza della Commissione europea. Affossata dall’assemblea dei Popolari ieri, la candidatura dell’olandese è rispuntata fuori nel corso degli incontri bilaterali della mattina. Deve ...

Emergenza rifiuti a Roma - Raggi : “Basta con gli allarmismi - i trasbordi non sono discariche” : “Sgomberiamo ancora una volta il campo da inutili e strumentale allarmismi. Il trasbordo di rifiuti è un’operazione che prevede solo il loro passaggio da un camion piccolo a uno più grande, senza accumuli sul terreno. È un’attività del tutto sicura e non impattante che viene già effettuata in diverse zone di Roma“, scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. “I rifiuti non toccano terra, non si creano discariche o ...

Biloslavo : "Basta con i talebani dell'accoglienza" : Biloslavo, nella puntata di venerdì scorso di Ring: "Quella della Rackete è una chiara mossa politica. Oltre che illegale" Redazione ?

Diana Del Bufalo risponde ai fan : "Basta critiche - nessuna crisi con Paolo Ruffini" : Si era già parlato più volte di continue crisi e litigi tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, ma stavolta arriva la smentita definitiva di Diana che risponde ai fan una volta per tutte. La coppia, che si era già lasciata e poi ripresa in passato a causa di un tradimento da parte di Diana Del Bufalo nei confronti di Paolo (che aveva però spiegato di averla perdonata in quanto favorevole al poliamore), sarebbe in crisi già dallo scorso maggio ...

Daniele Dal Moro contro i concorrenti del Gf : “Basta a vedere quei video!” : Grande Fratello news, Daniele Dal Moro ha qualcosa da dire ai suoi ex coinquilini Daniele Dal Moro è sereno e non nutre rancore nei confronti di quegli ex concorrenti del Grande Fratello che lo hanno criticato all’interno della Casa. Quell’esperienza è finita da un pezzo e non avrebbe nessun problema a frequentare tutti, come ha […] L'articolo Daniele Dal Moro contro i concorrenti del Gf: “Basta a vedere quei ...

Ivana Trump e Rossano Rubicondi si sono lasciati di nuovo : “Sono single - ma Basta matrimoni” : Ivana Trump e Rossano Rubicondi hanno popolato le cronache rosa per molto tempo. Dopo continui tira e molla e un divorzio alle spalle, avevano deciso di ritornare insieme, ma a quanto pare questa storia d'amore è arrivata al capolinea. Come rivelato alla rivista Page Six da Ivana Trump, i due dopo anni d'amore tormentato hanno deciso di lasciarsi per l'ennesima volta, che sembra però definitiva.Continua a leggere