Manifest | trama | cast e anticipazioni al via la prima stagione

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’incipit non è dei più promettenti per, la nuova serie targata NBC in onda su Canale 5 dal 3 luglio alle 21,20 con i primi tre episodi, parte dalla scomparsa misteriosa di un volo di linea che riappare sui radar e atterra cinque anni dopo la sua partenza senza che i passeggeri siano invecchiati o abbiano percezione dell’accaduto. Nel mentre però il mondo è andato avanti. Se questo non vi giunge nuovo è perché assomiglia tanto, forse troppo a Lost, ma la serie prende da subito un’altra piega e funziona per tutte le sue 16 puntate, tanto che l’esordio è stato comunque baciato negli Stati Uniti da oltre 10 milioni di telespettatori per arrivare al gran finale disopra i 5 milioni e soprattutto avere ottenuto la conferma per una secondagià in cantiere. Josh Dallas in, laInsomma c’è di più ...

RitaRicette : Manifest: in onda Mercoledì 3 Luglio 2019 su Canale 5, cast, trama, stagione e orario - RitaRicette : Manifest: in onda Mercoledì 3 Luglio 2019 su Canale 5, cast, trama, stagione e orario - fioridizuccaa : avevo intenzione di vedere Manifest domani su canale 5 ma siccome la m*diaset mi sta sul cazzo e mette troppe pubbl… -