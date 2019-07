La Terra di Mezzo | L' Ombra della Guerra e Dead Rising 4 tra i nuovi giochi in arrivo su

eurogamer

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Microsoft ha annunciato le ultime aggiunte al servizio Xbox Games Pass, compresi alcuni titoli ID @ Xbox, segnala Videogamer.Il 4 luglio arriverà Ladi: L', My Time At Portia e Undertale. I primi due saranno disponibili su console e PC, l'ultimo solo su PC.L'11 luglio, arriveranno Blazing Chrome e4 su console e PC, Lego City Undercover solo su console e Timespinner e Unavowed per PC.Leggi altro...

