Italia scongiura infrazione Ue Tria | è una bella giornata Moscovici | ecco perché non è

Cosa mette sul tavolo l'Italia per scongiurare la procedura di infrazione : Settimana decisiva per i due dossier cruciali della fase post voto europeo del governo Conte: la procedura di infrazione Ue per deficit eccessivo e le intese con Lombardia, Veneto ed Emilia-romagna sull'autonomia differenziata. Lunedì primo luglio è convocato un Consiglio dei ministri alle 18 per il via libera alla legge sull'assestamento di bilancio e al piano messo a punto dal Tesoro per evitare la procedura di infrazione alla vigilia della ...

Lettera Ue partita : Italia al bivio - 48 ore per scongiurare pesanti sanzioni : E' partita da Bruxelles la Lettera che l'Italia aspettava e che, entro venerdì, dovrà essere oggetto di risposta, per evitare che Bruxelles possa azionare una procedura d'infrazione nei confronti di Roma. Non era una sorpresa, perché il governo se l'aspettava e con buona probabilità avrà avuto modo e tempo di preparare una risposta che avrà necessità di essere convincente per evitare sanzioni importanti. La Lettera porta la firma del vice ...

Recessione scongiurata per l'Italia. Resta rischio stagnazione : Per l'Ufficio studi Confcommercio la stima del PIL "conferma la rappresentazione della condizione dell' economia italiana come stagnante piuttosto che recessiva . Nessun elemento problematico viene ...

