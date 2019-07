Cairo e De Laurentiis si preparano a fare affari

ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Sono ben tre i calciatori del Napoli che interessano al Torino secondo la Gazzetta dello Sport. Il primo è Simone Verdi, ma la valutazione di oltre 20 milioni fatta da Deper ilc alciatore è al di là delle possibilità del Toro che aspetta per capire se ci sono margini per trattare. Mazzarri però apprezza anche Mario Rui che, tramite il suo agente, ha chiaramente espresso la volontà di andarsene da Napoli. E il difensore potrebbecoppia con Karnesiz che vista la concorrenza di Meret e Ospina ha chiesto di essere ceduto ai granata come secondo di Sirigu. L'articoloe DesiilNapolista.

SiamoPartenopei : Verdi-Torino, Sportitalia - De Laurentiis chiede oltre 20mln, Cairo tratta: Mazzarri lo vuole a tutti i costi - sscalcionapoli1 : Mario Rui-Torino, i granata provano ad accelerare: Cairo pronto all’offerta a De Laurentiis, doppio affare da circa… - CalcioNapoli24 : -