Brescia | tentata violenza su due 20enni | Nessuno ci ha aiutato

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Claudio Carollo Due ragazze di vent'anni hanno rischiato lasessuale da parte di un nigeriano, dal quale sono riuscite a difendersi da sole. Adesso hanno presentato una denuncia contro i presenti che non li hanno aiutate In una zona trafficata come la stazione di, due ventenni hanno rischiato di essere violentate da un ragazzo di nazionalità nigeriana, nella più totale indifferenza. È quello che più ha sconcertato le due giovani, a loro dire forse anche più dell'aggressione, che hanno perciò deciso di presentare una denuncia contro ignoti, contro tutti i passanti che si sono girati dall'altra parte facendo finta di nulla. "Un automobilista si è fermato, ma poi è ripartito, abbiamo suonato i citofoni di alcune case maci ha aperto, i taxi ci hanno chiesto 30 euro per fare pochi chilometri e nonostante urlassimo mi sono dovuta gettare su un cofano di ...

