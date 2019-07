Adriano Celentano torna su Canale 5 | Adrian adesso diventa Adriano

Anticipazioni palinsesti Mediaset autunno : ritorna la Champions League e Adriano Celentano : Sono stati presentati ufficialmente i palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva autunnale 2019. Ieri sera Piersilvio Berlusconi ha presentato l'offerta definitiva che verrà proposta al pubblico nei prossimi mesi a partire dal mese di ottobre. Tante le novità che vedremo in scena, ma anche dei graditissimi ritorni come nel caso del Grande Fratello Vip o di Tu si que vales. Presentati i nuovi palinsesti Mediaset dell'autunno 2019: ...

Adriano Celentano - video profezia sull'incidente a Venezia "è un motivo per cui i governi dovrebbero cadere" : Come una vera e propria profezia ieri Adriano Celentano pubblica sul suo sito un'anticipazione di un episodio del suo cartoon Adrian non ancora andato in onda in cui una nave da crociera va a sbattere contro la Basilica di San Marco. Una sequenza oracolistica visto quanto è accaduto nei scorsi giorn

Adrian - l'inquietante profezia dello scontro a Venezia in un video diffuso da Adriano Celentano : Al centro delle cronache torna di prepotenza Adrian, lo spettacolo di Adriano Celentano su Canale 5, un super-flop sospeso per motivi più o meno misteriosi. Ritorna al centro delle cronache per un'anticipazione di un episodio del cartoon pubblicata sul sito ilmondodiAdriano.it. Un estratto piuttosto

Adriano Celentano e la sua profezia sul caso Venezia : "Ecco perché i governi dovrebbero cadere" - : Serena Granato Il graphic novel "Adrian" tornerà nel palinsesto Mediaset il prossimo autunno Lo scorso 2 giugno una nave da crociera "MSC" è diventata protagonista di uno sbandamento, per via del quale la "Opera" ha dapprima colpito la banchina portuale, danneggiandola, e poi si è abbattuta sulla poppa del battello fluviale "River Countess", che era attraccato al molo nel Canale della Giudecca, prima del brutale arrivo della nave da ...

Adriano Celentano - il figlio Giacomo e il dramma di salute : 'Grave patologia - quando l'ho detto a mio papà...' : Il dramma di salute di Giacomo Celentano , figlio di Adriano Celentano , al centro dell'intervista a Storie Italiane su Raiuno, in studio da Eleonora Daniele . Il figlio del Molleggiato ha rivelato di ...